İstanbul Boğazı'nda dev satın alma! Starbucks'ın Bebek'teki yalısı artık Kahve Dünyası'nın sahibinin

İstanbul'un gözde semtlerinden Bebek'te, Cevdet Paşa Caddesi üzerindeki tarihi bir yalı el değiştirdi. Uzun süredir içerisinde Starbucks şubesinin bulunduğu yapı, Türkiye'nin önde gelen kakao ve endüstriyel çikolata üreticilerinden Altınmarka Grubu tarafından satın alındı. Satışın yaklaşık 23 milyon dolar, yani 903,5 milyon TL karşılığında gerçekleştiği ifade ediliyor.

19. yüzyıla tarihlenen ve Boğaz'a karşı konumlanan bu yalı, mimarisi ve manzarasıyla bölgenin simge yapılarından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle Starbucks'ın faaliyet gösterdiği kat, yerli ve yabancı pek çok ziyaretçinin uğrak noktası hâline gelmişti.

Bünyesinde Kahve Dünyası'nı da barındırıyor

Bu satın alma, Altınmarka Grubu'nun sahibi olduğu Kahve Dünyası markasının yatırımları arasında stratejik öneme sahip. Türkiye'nin en büyük kakao üreticilerinden biri olan grup, bünyesinde Kahve Dünyası'nın yanı sıra Detay Çikolata ve Detay Unlu Mamuller gibi markaları da barındırıyor. Altınmarka, bu yılın başlarında Aydın'daki Efeler Çiftliği'ni Söktaş Grubu'ndan alarak dikkat çeken bir diğer yatırımını gerçekleştirmişti.

Yalının önceki sahibi ise iş insanı Karamanoğlu

Yalının önceki sahibi ise 1980'li yıllardan bu yana ABD'nin Maine eyaletinde yaşayan iş insanı Selçuk Karamanoğlu. Karamanoğlu ailesi, Bebek bölgesinde uzun yıllardır bilinen köklü bir geçmişe sahip. Ailenin bölgedeki en dikkat çekici mülklerinden biri de hâlen The Stay Grubu tarafından işletilen Bebek Otel. Selçuk Karamanoğlu, yurt dışındaki gayrimenkul yatırımlarının yanı sıra yelken ve ralli sporlarına olan ilgisiyle de tanınıyor.