İstanbul borsada farkı açtı: Pay senedi portföyü 4,1 trilyon lirayı aştı

İstanbul’da pay senedi yatırımlarında dikkat çeken büyüme yaşandı. Şehirde yerleşik yatırımcıların hisse senedi portföyü, şubat ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 66,8 artışla 4 trilyon 108 milyar 194 milyon liraya ulaştı.

Anadolu Ajansı'nın Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, şubat sonu itibarıyla en fazla pay senedi yatırımcısı 1 milyon 623 bin 665 kişiyle İstanbul’da bulunuyor. İstanbul’u 690 bin 143 yatırımcıyla Ankara, 448 bin 731 kişiyle İzmir izledi.

3 büyük şehirde portföy dağılımı

İstanbul’daki yatırımcıların toplam portföy büyüklüğü 4 trilyon 108 milyar 194 milyon lira olarak hesaplanırken, Ankara’da bu rakam 411 milyar 550 milyon lira, İzmir’de ise 167 milyar 624 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın aynı dönemine göre İstanbul’daki yatırımcıların portföy değeri yüzde 66,8 artarak 1 trilyon 645 milyar 746 milyon liralık yükseliş kaydetti. Söz konusu tutar geçen yıl şubat ayında 2 trilyon 462 milyar 448 milyon lira düzeyindeydi.

Aynı dönemde Ankara’daki yatırımcıların portföy büyüklüğü yüzde 54,4 artışla 145 milyar 64 milyon lira yükselirken, İzmir’de ise yüzde 40,4 artışla 48 milyar 193 milyon liralık büyüme görüldü.

Yatırımcı sayıları açısından değerlendirildiğinde, geçen yılın aynı dönemine göre İstanbul’da yüzde 1,7, İzmir’de ise yüzde 1 oranında düşüş yaşanırken, Ankara’da yüzde 0,8 artış kaydedildi.

Bursa, zirve üçlüsünü takip etti

İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından en yüksek portföy büyüklüğüne sahip il Bursa oldu. Şubat sonu itibarıyla Bursa’daki yatırımcıların portföy değeri 106 milyar 247 milyon liraya ulaşırken, yatırımcı sayısı 278 bin 480 olarak belirlendi. Böylece Bursa, üç büyük ilin ardından en fazla yatırımcıya sahip şehir olma konumunu korudu.

Portföy büyüklüğü sıralamasında Bursa’yı 67 milyar 398 milyon lirayla Antalya, 52 milyar 849 milyon lirayla Adana, 49 milyar 473 milyon lirayla Kocaeli, 41 milyar 50 milyon lirayla Balıkesir, 33 milyar 445 milyon lirayla Mersin ve 31 milyar 637 milyon lirayla Konya takip etti.

Yatırımcı sayısında ise Bursa’nın ardından 231 bin 639 kişiyle Antalya, 192 bin 323 kişiyle Kocaeli, 189 bin 88 kişiyle Adana, 143 bin 423 kişiyle Mersin, 139 bin 966 kişiyle Konya ve 122 bin 604 kişiyle Balıkesir sıralandı.

Yabancı yatırımcıda ABD ilk sırada

Yurt dışı yerleşik yatırımcılar incelendiğinde, en büyük pay senedi portföyünün 732 milyar 938 milyon lirayla ABD’li yatırımcılara ait olduğu görüldü. ABD’yi 719 milyar 752 milyon lirayla Katar, 452 milyar 720 milyon lirayla Birleşik Krallık izledi. Devamında 317 milyar 830 milyon lirayla İspanya ve 145 milyar 146 milyon lirayla Hollanda yer aldı.

Yabancı yatırımcı sayıları ise ABD için 953, Katar için 10, Birleşik Krallık için 272, İspanya için 12 ve Hollanda için 143 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın aynı dönemine göre ABD’li yatırımcıların portföy değeri yüzde 69,4, Katarlı yatırımcıların yüzde 67,9, Birleşik Krallık yatırımcılarının yüzde 83,4 ve İspanyalı yatırımcıların yüzde 22,1 oranında artarken, Hollandalı yatırımcıların portföy değeri yüzde 9,5 geriledi.

En çok yatırımcı BIST 100 ve sanayi endeksinde

Endeks bazlı verilere göre yatırımcıların en fazla yöneldiği endeks BIST 100 oldu. Şubat sonu itibarıyla BIST 100 endeksindeki yatırımcı sayısı 4 milyon 587 bin 442 olarak hesaplandı.

Sektör endeksleri incelendiğinde en fazla yatırımcıya sahip endeks 4 milyon 265 bin 844 kişiyle sanayi olurken, hizmetler endeksi 4 milyon 56 bin 159 yatırımcıyla ikinci sırada yer aldı.

Mali endekste yatırımcı sayısı 3 milyon 159 bin 585 olarak kaydedilirken, teknoloji endeksinde bu sayı 2 milyon 659 bin 57 oldu. Bankacılık endeksindeki yatırımcı sayısı ise şubat sonu itibarıyla 945 bin 247 olarak açıklandı.