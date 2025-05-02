İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi: Türkiye'den madencilikte uluslararası işbirliği mesajı

İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde Turkuaz Medya Grubu tarafından düzenlenen organizasyonla başladı. Zirvenin "Enerji Dönüşümünde Madencilik" başlıklı Bakanlar Oturumu’nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kritik minerallere erişimin artık ekonomik güvenlik ve sanayileşmenin temel unsurlarından biri haline geldiğini vurguladı.

Bayraktar, Eti Maden ve MTA International’ın yalnızca maden üreten yapılar olmaktan çıkıp, sorumlu madenciliği teşvik eden, teknik kapasiteyi artıran ve uluslararası ortaklıklara açık kamusal aktörlere dönüştürüldüğünü belirtti. Eti Maden’in özellikle nadir toprak elementlerinin işlenmesinde küresel ölçekte etkin bir rol oynamaya hazırlandığını ifade etti.

"Uluslararası işbirliği ve uzun vadeli ortaklıklar şart"

Bakan Bayraktar, madencilik alanında yatırım çekmek için siyasi istikrar, destek ve uluslararası işbirliğinin kilit rol oynadığını ifade ederek, sürdürülebilir kalkınma için finansmanın ötesinde kapasite geliştirme ve bilgi paylaşımının önemine dikkat çekti.

Nijer altın üretimine geçiyor

Zirvede konuşan Nijer Maden Bakanı Ousmane Abarchi, Türkiye ile 2020’den bu yana süren işbirliğinin altın çıkarma safhasına ulaştığını açıkladı. MTA’ya altın arama ruhsatı verildiğini belirten Abarchi, yıl sonunda Türkiye ile anlaşmalarını yenileyeceklerini ve bu işbirliğini derinleştireceklerini duyurdu.

Macaristan’dan enerji işbirliğine destek

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakan Yardımcısı Boglarka Illes, Türkiye ile enerji ve maden alanında işbirliğini güçlendirmek istediklerini söyledi. Türkiye Petrolleri ile Macar enerji şirketi MOL arasında imzalanan imtiyaz sözleşmesine değinen Illes, Macaristan'da ortak girişimle maden ve petrol aramalarının başlatılacağını kaydetti.

Suudi Arabistan madencilikte büyüyor

Suudi Arabistan Endüstri ve Mineral Kaynakları Bakan Yardımcısı Khalid Al Mudaifer ise ülkesinin 2018'de başlattığı madencilik stratejisi kapsamında şirket sayısının 132’ye ulaştığını ve 1 milyar dolardan fazla yatırımla jeolojik harita çalışması başlattıklarını açıkladı. Türkiye, Afrika ve Orta Asya'nın yüksek potansiyele sahip olduğunu ancak yatırım eksikliği nedeniyle bu potansiyelin tam kullanılamadığını vurguladı.

Somali doğal kaynaklarını ekonomiye kazandırmak istiyor

Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed, Türkiye ile imzalanan anlaşmalar çerçevesinde ülkenin madencilik potansiyelini değerlendirme sürecine girdiklerini belirtti. Somali’nin kısa süre içinde doğal kaynaklarını çıkarmaya başlayacağını kaydeden Mohamed, uzun vadeli bir vizyonla çalıştıklarını ifade etti.

Libya'dan yatırım çağrısı

Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Ali Ebu Heyse ise ülkesinin maden zenginliklerine dikkat çekerek, yatırımcılara çağrıda bulundu. Libya'nın yatırım mevzuatının esnek olduğunu söyleyen Ebu Heyse, Türk yatırımcıları Libya’ya davet ederek, “Libya gerçek bir fırsat sunuyor” dedi.