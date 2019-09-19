İstanbul Ekonomi Zirvesi, 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefliyor

Çırağan sarayında 5 Aralık'ta düzenlenecek zirve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk Girişimci ve iş Adamları Konfederasyonu (TURKONFED), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) ve Cool Reklam iş birliğinde gerçekleştirilen İstanbul Ekonomi Zirvesi öncesinde Çırağan Sarayı’nda basın toplantısı düzenlendi.

İstanbul Ekonomi Zirvesi Danışma Kurulu Başkanı, eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, toplantıda yaptığı konuşmada, İstanbul'un dünya ticaretinin en önemli merkezlerinden biri olduğunu ve zirvenin temelde Türkiye'nin dünya ticaretinden aldığı payı artırmayı amaçladığını söyledi.

"Bu tür çalışmaların son derece önemli bir hale geldi"

Bu tür çalışmaların son derece önemli bir hale geldiğini vurgulayan Tüzmen, "Çünkü burada yapılan beyin fırtınalarıyla Türkiye'nin geleceğinde hangi güzel hamleler yapılabileceğini görüyoruz. Bir taraftan dünya ticaret savaşları diyoruz hepsi ekonomik temelli. Ama tıkandıkları yerde daha farklı enstrümanları devreye sokmaya başlıyorlar." dedi.

Ekonomi zirvelerinin yol gösterme ve kılavuzluk yapma açısından önemli olduğunu belirten Tüzmen, şunları söyledi:

"Hepimizin ortak amacı bu. Mesela Avrupa'da, İtalya'da hükumetler değişiyor, siyaset çok kuvvetli değil ama kişi başına gelir rakamını 40 bin, 50 bin dolarlar seviyesine getirdiğiniz zaman siyaset o kadar önemli olmaktan çıkıyor. Amaç bu olmalı. Oradaki bakan değişiklikleri, başbakan değişiklikleri herhangi bir siyasi değişikliğin ülke vatandaşına olan etkisi marjinal, az, önemli değil. Bu hale getirmemiz lazım. Ama bizim gibi kişi başına geliri 10 bin dolar seviyesinde olan, orta gelir tuzağına düşen ülkelerde maalesef siyaset son derece önemli oluyor. Bunu hepimiz kabul etmek zorundayız."

"Fransa sadece Paris'ten 55 milyar dolar turizm geliri elde ediyor"

Tüzmen, zirve kapsamında görüşülecek konulardan olan turizm gelirlerindeki artışın herkesin yüzünü güldürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu sene belki 50 milyona yakın bir turist rakamıyla ve 40 milyar dolara yakın bir gelir rakamıyla karşılaşacağız ama Fransa sadece Paris'ten 55 milyar dolar turizm geliri elde ediyor, bunu da unutmayalım. Bizim bir İstanbulumuz var, zirveyi onun için burada yapıyoruz. Dünyanın en önemli turizm şehri ve en önemli ekonomi ve finans şehri. Bunların hepsinin düşünerek ekonomi zirvemizi bu aşağıdaki sektör guruplarıyla en doğru kararların en hızlı şekilde verileceği bir platform olmasına çalışıyoruz."

"Zirvedeki ticaret anlaşmalarıyla durgunluktan çıkışa katkı sağlamak işitiyoruz"

İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer ise İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin esas amacının dünyada küresel sorunların tartışıldığı Davos benzeri bir platform oluşturmak olduğunu dile getirdi.

Değer, 1 milyar dolarlık iş hacminin oluşmasının hedeflendiğini zirvenin, ekonomi dünyasının kanaat önderlerini bir araya getireceğine dikkati çekti.

Tüm kurumların güç birliği yapması durumunda Türkiye’nin dünyanın parlayan yıldızı olabileceğini belirten Değer, şunları söyledi:

"Bu sene zirvede küresel bir bakış açısıyla yeni dünya düzenini tartışacağız. 10 ülkeden yatırımcıların, Türkiye’nin önde gelen holding ve şirketlerinin katılımıyla düzenlenecek zirvede sektörlerin yerli ve yabancı temsilcilerinin mal alışverişi, şirket evliliği veya ortaklık yapabilmeleri noktasında ayrıca B2b(kurumsal) ve B2c(bireysel) toplantıları gerçekleştirilecek. Yapacağımız iş toplantılarıyla yerli ve yabancı şirketlerin yeni şirket evliliklerine zemin hazırlamak, bu yeni ortaklıkların ülkemizde yüksek teknoloji üreten fabrikalar açmalarına ön ayak olmak için çalışma yürütüyoruz. Türkiye ekonomisinde yaşanan durgunluğun geçici olduğunu düşünüyoruz. Ekonomimize nefes aldıracak ticaret anlaşmalarıyla durgunluktan çıkışa katkı sağlamak işitiyoruz."

"Altın Değerler Ödül Töreni'nde yılın enleri seçilecek"

Organizasyon tarihinin 5 Aralık seçilmesinin amacının dünya kadın hakları günü olduğunu ifade eden Değer, "Tüm dünyanın çeşitliliğe, çok sesliliğe, kapsayıcılığa, birlikte ve eşit şartlarda yol almaya her zaman olduğundan daha fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde, başarılı iş kadınlarına ödül vererek ödül alan kadınların diğer kadınlarını cesaretlendirmesini ve örnek almasını hedefliyoruz. Ekonomiye katkı sağlayan kadın girişimcileri bizimle yürümeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Değer ayrıca zirvede faaliyet alanlarını en iyi şekilde yorumlayıp uygulayarak dünyada katma değer oluşturan yenilikçi 20 kişi ve kuruma İstanbul Altın Değerler Ödül’ü verileceğini sözlerine ekledi.

"2019 yılının ilk yarısında 12,6 milyar dolar turizm geliri elde edildi"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da turizm sektörü geçen yıl Türkiye'ye 25 milyar dolar net döviz girdisi sağladığını ve 2018 yılında Türkiye'nin dış ticaret açığının yüzde 45’ini tek başına turizm sektörünün kapattığını dile getirdi.

2019 yılının ilk yarısında da elde ettiği 12,6 milyar dolar turizm geliriyle, dış ticaret açığının yüzde 70’ten fazlasını turizmin kapattığını aktaran Bağlıkaya, "Turizm, bu başarısıyla ülkemiz için stratejik sektör olma misyonunu daha da güçlendiriyor.

Turizmdeki bu büyümeyi sağlayan aktörlerin başında ise seyahat acentaları ve tur operatörleri geliyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği olarak biz de 12 bine yakın üyemizle turizmdeki büyümeyi kalıcı ve istikrarlı kılabilmek için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Bağlıkaya, bunu yaparken de dünyada yaşanan değişimleri yakından takip ettiklerini ve bu yaklaşımdan hareketle 3'üncü İstanbul Ekonomi Zirvesi’nde "İklim değişikliği ile birlikte yeni turizm destinasyonları" başlıklı paneli gerçekleştireceklerini kaydetti.

Öte yandan basın toplantısına, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkan Yardımcısı Ulvi Kadakal, TİM ve İstanbul Ticaret Odasını (İTO) temsilen Ferhan Ademhan ve Türk Hava Yolları (THY) Satış Pazarlama Müdürü Merve Doğru'nun yanı sıra diğer paydaşlar da katılım sağladı.

Zirve, 10 ülkeden yatırımcıları ve 500’den fazla yerli ve yabancı iş insanı ağırlayacak

Öte yandan, bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek İstanbul Ekonomi Zirvesi, 10 ülkeden yatırımcıları ve 500’den fazla yerli ve yabancı iş insanı ağırlayacak. "Yeni Dünya Düzenine Hazır mıyız?" ana temasıyla toplanacak zirvede, 1 milyar dolar değerinde ticaret anlaşması ve iş hacmi oluşturulması hedefleniyor.

3. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin ana panelleri, "Küresel Ticaret Savaşlarının Ekonomi Üzerindeki Etkileri", "Dijitalleşme Sanayiyi Nasıl Dizayn Ediyor?", "İklim Değişikliği ile Birlikte Yeni Turizm Destinasyonları", "İklim Değişikliğinin Kentleşmeye Etkileri", "Tedarik Zincirinde Yenilikler", "Finansal Dünyada Dijitalleşmenin Ötesinde Ne Var?", "Sürdürülebilir Güvenli ve Ucuz Maliyetli Enerji Dönüşümü", "Mobilite Uygulamaları", "Yeni Dünya Dizayn Edilirken Medyanın Rolü", "Biotech Sağlıkta Nasıl Bir Devrim Yarattı?", "Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İş Dünyasını Nasıl Dönüştürüyor?" şeklinde belirlendi.