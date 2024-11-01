İstanbul enflasyonunda baz etkisi sona erdi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ekim ayı fiyat gelişmelerini açıkladı. Buna göre İstanbul’da fiyatlar aylık bazda yüzde 3,64 artış gösterdi. Geçen yıl Ekim ayında İstanbul’da fiyatlar yüzde 3,69 artış göstermişti.

Geçen yıl Haziran ayında yıllık fiyat artışları İstanbul’da yüzde 55,19’a kadar düşmüş ve ardından yaşanan artışla bu yıl Mayıs ayında yüzde 82,20’ye kadar yükselmişti. Baz etkisinin sonucuyla İstanbul’da yıllık fiyat artışları Ekim ayında yüzde 59,18’e kadar gerilemişti.

Geçen yıl ise Temmuz ayında aylık bazda yüzde 9,84, Ağustos ayında da yüzde 8,79 artan fiyatlar baz etkisi oluşturmuş ve yıllık yükselişi 82,20’ye kadar taşımıştı.

Bu yıl baz etkisi ile düşen yıllık artış oranı Ekim ayı itibarıyla neredeyse bitmiş oldu. Eylül ayında yıllık yüzde 59,18 olan fiyat artışı, Ekim ayında sadece 0,08 puanlık düşüşle yıllık yüzde 59,10 olarak gerçekleşti.

İstanbul’da son bir ayda sektörel fiyat artışları şöyle:

* Gıda: Yüzde 3,40

* Ekmek-tahıl: Yüzde 0,79

* Sebze-meyve: Yüzde 18,94

* Konut: Yüzde 4,06

* Giyim: Yüzde 11,43

* Sağlık: Yüzde 4,17