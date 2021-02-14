İstanbul Finans Merkezi ilk çeyrekte açılacak

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, İstanbul Finans Merkezi (İFM) inşaatında gerçekleşmenin yüzde 50 olduğunu, 2022 ilk çeyreğinde açılışı yapmayı planladıklarını açıkladı. Aşan, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) yönetimiyle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Aşan, İFM’nin yönetimine yönelik bilgiler verdi.

Özel kanun çıkarılacak

Buna göre, İFM’de satış olmayacak. Bütün varlıklar kiralanacak. TBMM’ye gelecek hafta “İFM Kanunu” teklifi gönderilecek. Bu kanunda, merkezin yönetimi, vergi ve diğer avantajlar belirlenecek. İFM’nin ve vergi avantajlarının gerekçesini yabancı finans kuruluşlarının bölge merkezlerinin buraya çekilmesi olduğunu, Dubai’deki merkezlerin de çekilmesinin hedef alındığını bildirdi. Göksel Aşan, bu merkezde yer alacak firmalara katılımcı belgesi verileceğini ve teşviklerden yararlanmanın bu belgeye bağlı olacağını açıkladı.

Mülk satışı olmayacak, borsaya açılma olabilir: Varlık Fonu için kârlı yatırım

Göksel Aşan, Varlık Fonu’nun bir iştirakinin mülkiyetinde olan İFM’nin değer yaratma sürecine ilişkin ise şu bilgiyi verdi:

“Ciddi gelir potansiyeli olan bu proje Türkiye Varlık Fonu açısından karlı bir yatırım. 1 milyon metrekarelik çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Bütün kiralama işlerini Varlık Fonu üzerinden yapacağız. Hiçbir binayı satmayı düşünmüyoruz; satılık kat, ofis de olmayacak. Önümüzdeki yıllarda, İFM'nin de değerinin artmasıyla, Varlık Fonu bünyesinde kurulan İFM A.Ş.’nin bir kısmı borsaya açılabilir. Böylelikle iyi bir yatırım olduğu kadar yabancı ortalık da mümkün olacaktır; çünkü büyük bir finansal hacimden bahsediyoruz. Mesele İFM’yi, daha fazla yatırımcı çekerek, daha fazla ve çeşitli finansal işlem imkanı sunarak bölgesel bir finans merkezi haline getirmektir.”

Finans ve teknoloji üssü

Finansal Teknolojiler (FinTek) ve Katılım Finansmanının bölge gelişim temaları arasında bulunduğunu belirterek, FinTek alanında çalışmak için gençlerin özendirileceğini, buna ilişkin teknopark benzeri bir Teknoloji Üssü kurulacağını; risk paylaşımı esaslı katılım finansman sistemi oluşturup geliştirmenin de planları arasında olduğunu ve bunun için bir “Katılım Finans Strateji Belgesi” hazırlandığını ve Cumhurbaşkanı’na arz aşamasına geldiklerini bildirdi.