İstanbul Finans Merkezi’ne 4 uluslararası ödül: Türkiye’ye küresel başarı

Türkiye’nin finansal geleceğini şekillendirecek en önemli projelerden biri olan İstanbul Finans Merkezi (İFM), gayrimenkul sektörünün en prestijli organizasyonlarından biri kabul edilen Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri (International Property Awards)’nde büyük bir başarı elde etti.

İFM, Türkiye’de “En İyi Karma Kullanım Projesi” ve “En İyi Ofis Geliştirme” kategorilerinde,

Avrupa’da ise “En İyi Ticari Yüksek Yapı” kategorisinde ödüle layık görüldü. Ayrıca İFM Alışveriş Merkezi (AVM), “En İyi Perakende Geliştirme” kategorisinde ödül aldı.

Bu başarıyla birlikte İstanbul Finans Merkezi, yalnızca Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da en seçkin gayrimenkul projeleri arasında yerini aldı.

Tasarım, sürdürülebilirlik ve mükemmeliyet ön planda

Uluslararası jüri tarafından değerlendirilen projeler; tasarım kalitesi, sürdürülebilirlik kriterleri, kullanıcı deneyimi ve mimari mükemmellik açısından detaylı biçimde incelendi.

Bu yıl dünyanın dört bir yanından konut ve ticari gayrimenkul projelerinin yarıştığı ödüllerde, İFM’nin başarıları Afrika, Asya Pasifik, Avrupa, Amerika, Kanada, Birleşik Krallık ve Orta Doğu gibi bölgesel kategorilerde verilen ödüller arasında öne çıktı.

“İstanbul Finans Merkezi iş dünyasının tüm ihtiyaçlarını karşılıyor”

İFM’den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Finans Merkezi Global Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet İhsan Erdem, projenin Türkiye’nin finansal geleceğini şekillendirecek, uluslararası piyasalara entegre bir vizyon taşıdığını söyledi.

Erdem açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Aldığımız global ödüller, projemizin sadece ulusal değil, dünya çapında da takdir gördüğünün bir göstergesi. 1,3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekare alışveriş merkezi, 26 bin araçlık otoparkı ve akıllı şehir yönetimi ile İstanbul Finans Merkezi, iş dünyasının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Projemiz, yalnızca Türkiye ekonomisine katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bölgesel ve küresel finansın merkezlerinden biri olma vizyonunu da taşıyor.”

Erdem ayrıca, “Bu ödüller, tüm ekibimizin ve iş ortaklarımızın vizyoner yaklaşımının ve mükemmeliyet odaklı çalışmasının bir sonucu olarak İstanbul Finans Merkezi'nin global arenada saygın bir konuma sahip olduğunu da tescilliyor.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin stratejik projesi: Küresel finans merkezi olma vizyonu

Yerli ve yabancı yatırımcıları aynı çatı altında toplayan İstanbul Finans Merkezi, finansal ve finans dışı kuruluşlara, küresel standartlarda altyapı ve dünya pazarlarına kolay erişim imkânı sunuyor.

Proje, Türkiye’nin finansal ekosistemini güçlendirmesi, sermaye piyasalarının derinleşmesi ve uluslararası yatırımcıların İstanbul’u bölgesel üs olarak konumlandırması açısından stratejik önem taşıyor.