İstanbul Finans Merkezi'nin yüzde 60'ı tamamlandı

Bakan Kurum, Ataşehir'de yapımı süren İstanbul Finans Merkezi'nin inşaat alanını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kurum, İstanbul'da ülkenin finans geleceği için çok önemli bir proje yürüttüklerini vurguladı. Finansal piyasaların daha rekabetçi bir piyasaya ulaşması ve Türkiye'yi finansal anlamda en iyi şekilde temsil etmek amacıyla yaklaşık 300 bin metrekare arsa alanı üzerinde 2,5 milyon metrekare inşaat alanına sahip bölgede merkezin inşasının hızla sürdüğünü dile getiren Kurum, inşaatta 7 bin 500 kişinin çalıştığını kaydetti.

Bakan Kurum, merkezin inşaatında gelinen son nokta ve özelliklerine ilişkin şöyle konuştu: "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz İstanbul Finans Merkezi Projesi, şu anda yüzde 60 seviyesine gelmiş durumda. İnşallah 2021 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla İstanbul Finans Merkezi inşaatını tamamlamış olacağız. Merkezi İstanbulumuza, ülkemize, tüm Ortadoğu ve dünyamıza kazandırmış olacağız. 1 kilometre yürüyüş yolu ve içinde sosyal donatıların olduğu Finans Merkezi'nde gerek okul gerek donatı anlamında cami, alışveriş alanlarıyla birlikte belki dünyada tek diyeceğimiz bir finans merkezi inşasını büyük gayret ve özveriyle yürütüyoruz. Amacımız ve hedefimiz 2021 yılı sonuna söz verdiğimiz gibi inşaatını tamamlamaktır."

"Cumhurbaşkanımızın deyimiyle, 'Türkiye olarak, burada İslami finans piyasalarına diğer taraftan hem bölgemiz hem de Ortadoğu ve Yakın Avrupa'ya hizmet edecek bir finans merkezi olma yolunda, gidiyoruz ve kararlıyız." diyen Bakan Kurum, bütün inşaatların fiilen başladığını, pandemi dönemine rağmen ekiplerin ara vermeden hızlı bir şekilde çalışmalarını yürüttüklerini ifade etti.

"İstanbul'da 117 bin konutun dönüşümü gerçekleştiriyoruz"

Bakan Murat Kurum, kentsel dönüşüm konusunda bir hedef koyduklarını, bu doğrultuda gelecek 5 yıl içerisinde her yıl 300 bin, 5 yılda 1,5 milyon konutun dönüşümü için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şöyle devam etti: "Şu an İstanbul'da 117 bin konutun dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Bu sabah Başakşehir'deydik ve ilçede çok önemli dönüşüm projelerini hayata geçirmek üzere kararlarımızı aldık. Hemen hemen her ilçede kentsel dönüşüm projelerimiz var. Toplu Konut Dairesi Başkanlığımız, Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz ve belediyelerimiz ile birlikte bu süreci yönetiyoruz. Hedefimiz 'öncelikli' dediğimiz konutların dönüşümünü sağlamaktır. Bakanlık olarak vatandaşlara her türlü yatırımı yapıyoruz. Taşınma, kira, kamulaştırma yardımı, teknik yardım ve bu çerçevede çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Elbirliği içinde yürütmek zorundayız."

Kentsel dönüşümün siyaset üstü bir mesele olduğunu anlatan Kurum, yerel yönetimler, Büyükşehir Belediyesi, Bakanlık ve vatandaşın kararlı bir şekilde süreci yöneteceğini ifade etti.

Bakan Kurum, Fikirtepe Projesi'nin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Fikirtepe Projesine ilişkin yeni tasarımlarımız bitti. İnşallah bugün onun da toplantısını yapacağız. Nisanda söz verdiğimiz gibi, 3 sene içerisinde, etaplar halinde, yaklaşık 10 bin konut ve 60 bin vatandaşı doğrudan ilgilendiren bir proje, bu projenin de inşasına başlayacağız." diye konuştu.

Küresel anlamda ülkedeki finans sektörünü diri ve sağlam tutmak için Finans Merkezi inşaatının da önem arz ettiğini, buradaki yapıların hepsinin depreme dayanıklı yapıldığını, zeminde gerekli güçlendirmelerin yapıldığını, araç kapasitesi, toplanma alanları ile sosyal ihtiyaçları değerlendirecek her türlü detayın düşünüldüğünü belirten Kurum, bir deprem anında finans merkezinin de ayakta kalmasının önem arz ettiğini, bu kapsamda merkezin tamamlanmasının da ülkeyi bir anlam da yukarıya taşıyacağını kaydetti.

"1000 kamu kuruluşuna sıfır atık belgesi veriyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gazetecilerin sorusu üzerine kentte beklenen şiddetli yağışa yönelik şu değerlendirmede bulundu: "Hakikaten 2020 yılı kuraklık anlamında çok zor geçti. 2021'de ve bundan sonraki süreçte iklim değişikliği ve etkileri şehirlerimizde çok daha fazla hissedilir hale gelecektir. Bu kapsamda biz hem İstanbulumuzda hem Türkiyemizde birçok proje gerçekleştiriyoruz. Eylem planlarımızı açıkladık. Bu eylem planları kapsamında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Millet bahçeleri, doğal ve korunan alanların artırılması ve sıfır atık projemiz de iklim değişikliğiyle mücadele noktasında önemli."

Sıfır atık anlayışının artık bir kültür haline getirilmesi gerektiğini belirten Kurum, sözlerini şöyle tamamladı: "Ürettiklerimizi daha kıymetli hale getirecek, tüketimden üretime katma değer sağlayacak sıfır atık sistemini yaygınlaştırmak zorundayız. Bu kapsamda 70 bin ve İstanbul'da 17 bin kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçtik. 1000 kamu kuruluşuna sıfır atık belgesi veriyoruz. Bugün ilk belgemizi Başakşehir Belediyesi'ne verdik. Çocuklarımıza eğitim veriyoruz. 2030-2040'lı yıllarda çocuklarımıza daha yaşanabilir bir çevre ve insan odaklı, doğaya saygılı bir çevre bırakmak adına bu projeler önem arz ediyor. Kovid-19 salgını bir kez daha gösterdi ki yeşil alan, denizler, akarsularımızı korumak zorundayız. Şehrin nefes aldığı alanlardan biri denizler, akarsularımız biri de ormanlarımız. Bunları artıracak hem de bunları koruyacak adımları kararlılıkta atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz."