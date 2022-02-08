İstanbul Halk Ekmek Başkanvekili elektrik faturalarını paylaştı: Artık dayanamıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Halk Ekmek (İHE) A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, Edirnekapı ve Kartal halk ekmek fabrikalarına gelen faturaları paylaştı.

Nama, Edirnekapı Halk Ekmek Fabrikası'nın eylül ve ocak aylarına ait faturalarını sosyal medya hesabında paylaştı. Nama'nın paylaştığı 11 Eylül 2021 tarihli elektrik faturası 202 bin 974 lira 80 kuruş iken 16 Şubat 2022 tarihli faturanın 755 bin 127 lira 20 kuruş olduğu görüldü.

Maalesef durum çok vahim!

Edirnekapı Halk Ekmek fabrikasının,

Eylül-Ocak aylarının elektirik faturaları da böyle…#ElektrikZammı https://t.co/vEGlb4Ve2Q pic.twitter.com/Y4SV3CHMMg — Özgen NAMA (@OzgenNAMA) February 8, 2022

Nama, ‘#ElektrikZammı’ etiketiyle yaptığı paylaşımında, "Maalesef durum çok vahim! Edirnekapı Halk Ekmek Fabrikası'nın eylül-ocak aylarının elektrik faturaları da böyle…" dedi.

Kartal Halk Ekmek fabrikasının da faturalarını halkımızın taktirlerine sunuyorum,

İşte, Eylül-Ocak faturalarının arasındaki o korkunç fark!

Tüm maliyetlerimiz 3 katına çıktı,

İBB 4 aydır 2₺ olması gereken ekmeğe zam yapmamak için çok direndi.

Artık dayanamıyoruz! #ElektrikZammı pic.twitter.com/ytx0Yzjq4n — Özgen NAMA (@OzgenNAMA) February 8, 2022

Nama, diğer paylaşımında ise, "Kartal Halk Ekmek fabrikasının da faturalarını halkımızın taktirlerine sunuyorum, İşte, Eylül-Ocak faturalarının arasındaki o korkunç fark! Tüm maliyetlerimiz 3 katına çıktı, İBB 4 aydır 2 TL olması gereken ekmeğe zam yapmamak için çok direndi. Artık dayanamıyoruz!" ifadelerini kullandı.