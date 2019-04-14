İstanbul hava trafiğinde 1897 seferlik artış

14 Nisan 2019

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, ilk çeyrekte İstanbul, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları çıkış ve varışlı tüm seferlerde uçak başına düşen yolcu sayısı ortalama 143 oldu.

6 Nisan'dan itibaren ticari seferlere kapanan Atatürk Havalimanı'nı, bu senenin ilk üç ayında, toplam 15 milyon 200 bin 502 yolcu kullandı. Bu dönemde, havalimanından iç hatlarda 4 milyon 6 bin 706, dış hatlarda 11 milyon 193 bin 796 yolcu hizmet aldı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yılın ilk 3 ayında iç hatlarda 5 milyon 89 bin 510, dış hatlarda 2 milyon 957 bin 189 olmak üzere toplam 8 milyon 46 bin 699 yolcu misafir edildi.

İstanbul Havalimanı'nı ise 2019'un ocak, şubat ve mart ayında iç hatta 193 bin 816, dış hatta 124 bin 366 yolcu kullandı. Üç aylık dönemde toplam 318 bin 182 yolcu bu havalimanından seyahat etti.

Böylece İstanbul'daki üç havalimanını ilk çeyrekte toplam 23 milyon 565 bin 383 kişi kullandı. Geçen yılın ilk üç ayında bu sayı 23 milyon 355 bin 92 olmuştu. Böylece bu yıl 210 bin 291 artış kaydedildi.

Hava trafiğinde 1897 seferlik artış

Bu yılın ocak-şubat-mart döneminde, Atatürk Havalimanı'nda, iç hatlarda 28 bin 777, dış hatlarda 78 bin 295 olmak üzere toplam 107 bin 72 uçaklık hava trafiği oluştu.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yılın üç ayında icra edilen sefer sayısı iç hatlarda 32 bin 571, dış hatlarda 21 bin 986 oldu. Bu havalimanında, geçen üç ayda 54 bin 557 seferlik uçuş trafiği meydana geldi.

THY'nin bu dönemde kısmi seferlerini icra ettiği İstanbul Havalimanı'nda ocak-martta iç hatta 1476, dış hatta 1154 olmak üzere toplam 2 bin 630 sefer düzenlendi.

Kentteki tüm havalimanlarından geçen yılın ilk 3 aylık döneminde 162 bin 362 uçak iniş ve kalkış yapmıştı. Bu yılın aynı döneminde de İstanbul'daki havalimanlarından icra edilen geliş ve gidiş seferleri 164 bin 259 olarak hesaplandı. Böylece hava trafiğinde geçen seneye göre 1897 seferlik artış görüldü.