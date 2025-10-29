İstanbul Havalimanı 7 yılda 400 milyon yolcuya hizmet verdi

Türk havacılığının simge projelerinden İstanbul Havalimanı, açılışının üzerinden geçen 7 yılda dünya havacılık tarihine geçti.

Toplam 76,5 milyon metrekarelik alan üzerine kurulan havalimanı, 29 Ekim 2018’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın katılımıyla açılmıştı.

Açılışta 50’den fazla ülkenin devlet başkanı ve başbakanı yer almıştı.

19 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul Havalimanı’nda toplam 2 milyon 682 bin 731 uçuşta 400 milyon 270 binin üzerinde yolcu taşındı.

Yıllık 90 milyon yolcu kapasitesine sahip havalimanı, tam kapasiteye ulaştığında yılda 200 milyon yolcuya hizmet verebilecek.

Dünya havacılığının yeni merkezi

İstanbul Havalimanı bugün itibarıyla 120 ülkeye, 330’dan fazla destinasyona direkt uçuş düzenliyor.

Bu uçuşlarda hizmet veren hava yolu şirketi sayısı 115’e yükseldi.

Ayrıca 1 milyon metrekarelik otopark alanı, 53 bin 700 metrekarelik duty free alanı, 181 mağaza ve 114 restoran-kafe ile dünyanın en donanımlı havalimanlarından biri konumunda.

Avrupa’nın en yoğun havalimanı

EUROCONTROL verilerine göre, İstanbul Havalimanı 2022, 2023 ve 2024 yıllarında olduğu gibi 2025’te de Avrupa’nın en fazla uçuş yapılan havalimanı olmayı sürdürdü.

Amsterdam, Paris ve Londra gibi merkezleri geride bırakan havalimanı, Avrupa hava trafiğinin lideri olmayı başardı.

“Üçlü pist operasyonu” Avrupa’da bir ilk oldu

17 Nisan 2025’te İstanbul Havalimanı’nda “üçlü bağımsız pist operasyonu” başlatıldı.

Bu sistem sayesinde üç uçak aynı anda, birbirinden bağımsız pistlerde eş zamanlı iniş ve kalkış yapabiliyor.

İstanbul Havalimanı bu operasyonla Avrupa’da ilk, dünyada ABD’den sonra ikinci havalimanı oldu.

Kargo kapasitesi 5,5 milyon tona çıkacak

İstanbul Havalimanı sadece yolcu trafiğinde değil, kargo taşımacılığında da küresel merkez haline geldi.

Şu anda 100 noktaya kargo uçuşu düzenleniyor ve mevcut 4 milyon ton kargo kapasitesi, tüm fazların tamamlanmasıyla 5,5 milyon tona yükselecek.

Dünyanın en iyi havalimanı seçildi

İstanbul Havalimanı, 2025 yılında da küresel ölçekteki başarılarını sürdürdü. Conde Nast Traveler okuyucuları tarafından “Dünyanın En İyi Havalimanı”, Travel + Leisure dergisi tarafından ise “Yılın En İyi Havalimanı” seçildi.

Ayrıca Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından yürütülen “Müşteri Deneyimi Akreditasyonu” programında en yüksek seviye olan Level 5 derecesini alarak Avrupa’da bir ilke imza attı.