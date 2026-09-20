İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde: Dünyada da ilk 5'e girdi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, EUROCONTROL'ün 17 Eylül tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nun sonuçlarını açıkladı. Rapora göre İstanbul Havalimanı, 7-13 Eylül döneminde günlük ortalama 1643 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'daki liderliğini sürdürdüğünü belirten Uraloğlu, "İstanbul Havalimanımızı, günlük 1413 uçuşla Amsterdam, 1407 uçuşla Paris Charles de Gaulle takip etti." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'ndaki uçuş trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttığına işaret ederek, Antalya Havalimanı'nın da günlük ortalama 969 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 10 havalimanı arasında yer aldığının altını çizdi.

Dünyada ilk 5'e girdi

Bu havalimanının küresel ölçekte de önemli bir konuma ulaştığına dikkati çeken Uraloğlu, şöyle devam etti:

"İstanbul Havalimanı'mız, 7-13 Eylül döneminde günlük ortalama 829 kalkışla dünya genelinde 5'inci sırada yer aldı. Havalimanımız böylece dünyanın en yoğun ilk 5 havalimanı arasına adını yazdırdı."

Uraloğlu, ülke bazındaki hava trafiği verilerine de değinerek, Türkiye'nin günlük ortalama 4 bin 191 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldığını, günlük ortalama uçuş trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 arttığını kaydetti.