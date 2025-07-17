İstanbul Havalimanı’nda üçlü pist operasyonu rekor getirdi: Bir saatte 81 kalkış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 17 Nisan'dan itibaren uygulanmaya başlanan üçlü pist operasyonu kapsamında 2 Temmuz'da bir saatte 81 uçağın kalkış yaptığını ve bunun rekor niteliğinde olduğunu açıkladı.

Bakan Uraloğlu, operasyonla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, üçlü pist uygulaması sayesinde hem verimlilikte artış sağlandığını hem de çevresel kazanımlar elde edildiğini belirtti. Uraloğlu, “Kalkış taksi süresini 15 dakikaya, iniş taksi süresini 12 dakikaya indirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Operasyonların, meteorolojik koşulların elverişli olduğu günlerde 06.00-09.00 saatlerinde kalkış, 09.00-12.00 ve 22.00-00.00 saatlerinde ise iniş olarak yürütüldüğünü aktaran Uraloğlu, yeni hava sahası tasarımı sayesinde uçuşların daha verimli şekilde yönetildiğini ifade etti.

Uraloğlu, uçakların daha az manevra ile doğrudan yaklaşma ve kalkış gerçekleştirebildiğini belirterek, “Bu durum düşük irtifa seviyelerinde uçuş süresini kısaltarak emisyonların en yoğun olduğu bu safhada doğrudan azaltım etkisi yaratıyor” dedi.

Uçak başına 300 kilogram yakıt tasarrufu sağlanacak

Yeni düzenlemeyle uçak başına 80 kilogram kalkış, 60 kilogram iniş ve 300 kilogram bekleme süresinden olmak üzere toplamda önemli miktarda yakıt tasarrufu sağlanacağını açıklayan Uraloğlu, karbondioksit salımının da uçak başına toplam 1,33 ton azaltılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Gece saatlerindeki yaklaşma süresinin ortalama 3 dakika kısalmasının, sessizliğe duyarlı bölgelerde yüzde 20’ye varan gürültü azalması anlamına geldiğini kaydeden Uraloğlu, “İstanbul Havalimanı, hem hava trafiği hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından dünyanın en ileri havalimanlarından biri haline geliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın artan yolcu ve kargo trafiğini artık daha verimli şekilde yönetebilecek kapasiteye ulaştığını, üçlü pist operasyonunun da yıllık 200 milyon yolcu hedefine ulaşma yolculuğunda önemli bir adım olduğunu vurguladı.