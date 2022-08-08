İstanbul Havalimanı’nda verimlilik artacak

Hüseyin ASLIYÜCE

İmza törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu ve diğer ilgililer katıldı.

Tören sonrası açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, ’’2022 yılının ilk 7 ayında yılının aynı dönemine kıyasla, pandemi öncesindeki eski seviyesine yaklaştık. Havalimanlarımız toplam yolcu trafiğinde 2022 yılı temmuz ayında 2019 yolcu trafiğinin yüzde 95’ini yakaladı. İniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 442 bin 152, dış hatlarda 369 bin 482’ye ulaştığı ilk 7 aylık dönemde transit üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 22 bin 171 uçak trafiği gerçekleşti. 2022 yılı temmuz sonunda hizmet verilen uçak trafiği 2021 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında toplam uçak trafiği yüzde 44,2 arttı. İmzaladığımız protokol sayesinde, İstanbul Havalimanı’nda tüm paydaşlar arasında koordineli çalışma zemini sağlayacak altyapıyı oluşturacağız. Uçakların planlanmalarına uygun şekilde vaktinde iniş ve/veya kalkış performansının iyileştirilmesi ve operasyonel süreçlerin iş birliği içinde modelleme ile yönetilmesini temin edeceğiz” dedi.

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu ise, “İmzaladığımız protokolün amacı, kaynakların kullanımını optimize etmek ve hava trafiğinin öngörülebilirliğini geliştirmek; bu sayede havalimanı operasyonlarının verimliliğini ve esnekliğini iyileştirmek” dedi.