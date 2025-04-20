İstanbul Havalimanı’nda yeni hedef: Dörtlü bağımsız pist operasyonu

Geçtiğimiz günlerde üçlü bağımsız pist operasyonunu devreye alan İstanbul Havalimanı, dörtlü eş zamanlı operasyon hedefi doğrultusunda altyapı hazırlıklarını tamamladı.

İGA'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, İstanbul Havalimanı Master Plan Direktörü Yusuf Selamoğlu’nun açıklamalarına yer verildi. Selamoğlu, havalimanının planlama sürecinden itibaren çok pistli operasyonlara uygun şekilde tasarlandığını vurguladı.

“2015’ten bu yana altyapı bu hedef doğrultusunda şekillendirildi”

Yusuf Selamoğlu, operasyonel hedeflerin gerçekleştirilmesinde uzun vadeli mühendislik planlarının etkili olduğunu belirterek, “Bu düzeyde gelişmiş bir operasyon, kapsamlı güvenlik analizlerini ve detaylı bir altyapı tasarımını gerektiriyor. Biz bu sürece 2015 yılında başladık. Pistler, taksi yolları, apronlar ve uçak park pozisyonları gibi tüm unsurlar, bağımsız pist operasyonlarını destekleyecek şekilde inşa edildi” dedi.

Selamoğlu, mevcut üçlü pist operasyonlarının başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü ve mevcut altyapının dörtlü pist sistemine geçiş için şimdiden hazır olduğunu kaydetti.

İstanbul Havalimanı, dörtlü pist operasyonuna hazırlıklı

İstanbul Havalimanı’nın tam kapasiteye geçmesiyle birlikte, havalimanının küresel ölçekteki hava trafiği yükünü karşılayacak kapasitede olduğunu ifade eden İGA yetkilileri, bu adımın Türkiye’nin havacılık merkezi olma iddiasını güçlendireceğini belirtti.