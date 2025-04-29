İstanbul havalimanları 2025’e hızlı başladı! Yolcu sayısı ilk çeyrekte 30 milyona yaklaştı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılının ocak-mart döneminde İstanbul’daki havalimanlarında iç ve dış hat seferlerinde toplam 28 milyon 266 bin 305 yolcu seyahat etti.

İstanbul Havalimanı bu dönemde 3 milyon 423 bin 383 iç hat ve 14 milyon 538 bin 80 dış hat yolcusu olmak üzere toplam 17 milyon 961 bin 463 yolcuya hizmet verdi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre 188 bin 721 kişilik bir artış anlamına geliyor.

Sabiha Gökçen'de 846 bin yolcu artışı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise yılın ilk çeyreğinde iç hatlarda 4 milyon 320 bin 650, dış hatlarda 5 milyon 984 bin 192 yolcu olmak üzere toplam 10 milyon 304 bin 842 yolcu taşındı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 9 milyon 458 bin 496 kişinin seyahat ettiği havalimanında bu yıl 846 bin 346 yolcu artışı yaşandı.

İstanbul’daki iki havalimanından toplamda iç hatlarda 7 milyon 744 bin 33, dış hatlarda ise 20 milyon 522 bin 272 yolcu seyahat etti. Geçen yılın aynı döneminde toplam yolcu sayısı 27 milyon 231 bin 238 olarak kaydedilmişti. Böylece İstanbul havalimanları 1 milyon 35 bin 67 kişilik artışla yılın ilk çeyreğini geride bıraktı.

Uçuş sayılarında da artış yaşandı

Yolcu sayısındaki artış, uçuşlara da yansıdı. İstanbul Havalimanı’nda ocak-mart döneminde 25 bin 576 iç hat ve 96 bin 62 dış hat seferi olmak üzere toplam 121 bin 638 uçuş yapıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre bu sayıda 1478 artış oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda aynı dönemde 60 bin 922 uçuş gerçekleştirilirken, bu sayı geçen yılın ilk çeyreğinde 56 bin 835 idi. Sefer sayısı 4 bin 87 arttı.

Atatürk Havalimanı’nda ise bu yılın ilk üç ayında toplam 6 bin 186 uçuş yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde 6 bin 195 sefer düzenlenmişti.

Böylece İstanbul genelindeki üç havalimanında yılın ilk çeyreğinde toplam 188 bin 746 uçuş icra edildi. Bu sayı geçen yıl 183 bin 190 idi. Sefer sayısı bir önceki yıla göre 5 bin 556 artarak yaklaşık yüzde 3 oranında yükseldi.