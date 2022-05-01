İstanbul havalimanlarından bir günde 300 bin yolcu geçti

Hüseyin ASLIYÜCE

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler yolcular İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarına yoğun ilgi gösterdi. Tatilcilerin hava ulaşımında en yüksek talep gösterdiği gün ise 30 Nisan Cumartesi günü oldu.

Bir günde 300 bine yakın yolcu seyahat etti

Konulan ek seferlerle birlikte İstanbul Havalimanı’nda dün gerçekleşen bin 301 uçuşla, son iki yılın en yüksek uçuş rakamına ulaşıldı. Bu tarihte İstanbul Havalimanı’nda 195 bin 640 yolcuya hizmet verildi. Aynı gün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 97 bin 702 yolcu seyahat etti. Böylelikle 30 Nisan'da İstanbul'daki havalimanlarından 293 bin 342 yolcu seyahat etti.

İstanbul Havalimanı’nda üç günde 577 bin yolcu

Öte yandan İstanbul Havalimanı’nın bayram öncesi son üç günlük yolcu rakamları ise 500 bini aştı. 29 Nisan’da 186 bin 398, 30 Nisan’da 195 bin 640 yolcunun seyahat ettiği havalimanı 1 Mayıs’ta ise 186 bin 500 yolcunun kullanması bekleniyor. Böylece İstanbul Havalimanı’nı üç günde 577 bin 780 yolcunun kullanması bekleniyor.