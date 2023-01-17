İstanbul havalimanlarını kullanan yolcu sayısı 100 milyona yaklaştı

Kovid-19 salgını sürecinde dünya genelinde ve Türkiye'de büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, 2022 yılının başından itibaren artmaya başladı. Salgının olumsuz etkisini geçen yıl alınan önlemlerle atlatan Türk sivil havacılığı hava trafiği ve yolcu yoğunluğu açısından yükselişe geçti.

Geçen yıl ocak ayında başlayan artış, diğer 11 ayda da devam etti. Yolcu artışının 2023 yılında da devam etmesi bekleniyor.

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında 2022 yılında ağırlanan yolcu sayılarında, 2021'e göre önemli artışlar kaydedildi.

İstanbul Havalimanı yolcu sayısını yüzde 73 arttırdı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden derlenen bilgilere göre İstanbul Havalimanı'nı geçen yıl 64 milyon 486 bin 178 yolcu kullandı. Bu yolculardan 15 milyon 894 bin 315'i iç, 48 milyon 591 bin 863'ü ise dış hatlardan seyahat etti.

İstanbul Havalimanı'nda 2021'de iç hatlarda 10 milyon 626 bin 237, dış hatlarda ise 26 milyon 505 bin 670 yolcu ağırlanmıştı.

Geçen yılki yolcu sayısı 2021 ile karşılaştırıldığında iç hatlarda yüzde 49, dış hatlarda ise yaklaşık yüzde 83 artış yaşandı.

Önceki yıl da 37 milyon 181 bin 907 yolcunun seyahat ettiği İstanbul Havalimanı'nda, 2022'de 27 milyon 304 bin 271 yolcu artışı kaydedildi. Yolcu sayısının yüzde 73 arttığı hesaplandı.

Sabiha Gökçen'in iç hat yolcusu azaldı, dış hat yolcusu arttı

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 2022 yılında iç hatlarda 15 milyon 218 bin 165, dış hatlarda ise 15 milyon 551 bin 563 yolcu uçtu. Önceki yıl ise 16 milyon 95 bin 763 kişi iç, 8 milyon 805 bin 144 dış hat olmak üzere toplam 24 milyon 900 bin 907 yolcu havalimanından geçmişti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2022'de misafir edilen yolcu sayısı, 2021'e göre iç hatlarda 877 bin 598 azalırken dış hatlarda 6 milyon 746 bin 419 arttı. Buna göre, yolcu sayılarında iç hatlarda yüzde 5 düşüş olurken, dış hatlarda yüzde 77 artış kaydedildi.

İstanbul havalimanlarından 2022'de iç hatlarda 31 milyon 112 bin 480, dış hatlarda ise 64 milyon 143 bin 426 olmak üzere toplam 95 milyon 255 bin 906 kişi yolculuk yaptı. 2021 yılında ise 62 milyon 83 bin 268 olan İstanbul'dan uçan yolcu sayısının, 2022 yılında 33 milyon 172 bin 638 kişi ile yüzde 53'ten fazla artış gösterdiği hesaplandı.

Uçuş sayıları da arttı

Geçen yıl yolcu sayıları ile beraber İstanbul havalimanlarındaki uçuşlar da arttı.

İstanbul Havalimanı'nda, 2022 yılında iç hatlarda 109 bin 634, dış hatlarda 316 bin 263 sefer yapılırken toplam uçuş sayısı 425 bin 897 olarak hesaplandı. Önceki yıl toplam 279 bin 509 seferin yapıldığı havalimanında, 2022'de ise 146 bin 388 artış hesaplandı. Uçuşların 2022'de, 2021'e göre yüzde 52'ten fazla arttığı belirlendi.

2022 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 97 bin 130 iç, 102 bin 904 de dış hat olmak üzere toplam 200 bin 34 sefer düzenlendi. 2021'de bu havalimanından toplam 181 bin 333 uçuş icra edilirken, 2022 için sefer artışı 18 bin 701 olarak hesaplandı.

Atatürk Havalimanı'nda 2022 yılında iç hatlarda 15 bin 933, dış hatlarda 12 bin 180 toplamda ise 28 bin 113 sefer yapıldı. 2021'de Atatürk Havalimanı'nda toplam 41 bin 32 uçuş yapılmıştı.

İstanbul havalimanlarından 2022'de 654 bin 44, 2021'de ise 501 bin 874 sefer yapıldığı istatistiklere yansıdı. 2022'de sefer sayısı 2021 göre 152 bin 170 arttı. Böylece icra edilen sefer sayısı 2021 yılına göre yüzde 30'dan fazla artış gösterdi.