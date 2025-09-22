İstanbul İhracatçı Birlikleri’nden 8,2 milyar dolarlık ihracat

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) yapılan açıklamaya göre, , bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliğiyle ocak-ağustos döneminde 198 ülkeye 8,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Farklı şehirlerde faaliyet gösteren 20 bini aşkın firmanın gerçekleştirdiği dış satım tutarı, genel ihracatın yüzde 5,3'ünü oluşturdu.

Yılın 8 ayında en fazla ihracat 525 milyon dolarla ABD'ye yapılırken, bu ülkeye en çok şeker ve şeker mamulleri ile gemi, yat ve hizmetleri alanında satış yapıldı. ABD'yi Irak, Birleşik Krallık, Almanya ve Norveç izledi.

Irak'a en fazla mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hayvansal mamuller, Birleşik Krallık'a mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile şeker ve şeker mamulleri, Almanya'ya çikolata ve kakao içeren ürünler ile fındık ve mamulleri, Norveç'e ise gemi, yat ve hizmetleri ihraç edildi.

İİB'nin en fazla ihracat yaptığı bölge 2 milyar dolarla yüzde 2,1 artışın yaşandığı AB ülkeleri oldu.

En yüksek ihracat hububat ve bakliyatta

İstanbul İhracatçı Birlikleri bünyesinde bulunan birliklerden en yüksek ihracatı 2 milyar 529 milyon dolarla İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) yaparken onu 2 milyar 464 milyon dolarla İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 1 milyar 253 milyon dolarla Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği izledi.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) 860 milyon dolar, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) 462 milyon dolar, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 415 milyon dolar, İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) 220 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

"İhracatını en çok artıran üçüncü genel sekreterlik olduk"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Erkan Özkan, ocak-ağustos dönemindeki yüzde 7,2'lik ihracat artışına işaret ederek, "İİB, diğer genel sekreterlikler arasında ihracatını en yüksek oranlı artıran üçüncü genel sekreterlik oldu. İlk üç çeyreği ihracat artışıyla kapatmayı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ağustosta alt birliklerin ihracatı artırmaya yönelik çalışmalarının hızla sürdüğünü kaydeden Özkan, bu alanda gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin bilgiler verdi.

Özkan, "Düzenlediğimiz etkinliklerle mevcut pazarlarda varlığımızı güçlendirerek yeni pazarlarla beraber yıl sonuna doğru emin adımlarla yürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.