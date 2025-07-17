İstanbul ihracatçılarından yılın ilk yarısında 6 milyar dolarlık ihracat

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artışla 6 milyar dolarlık ihracat yaptı.

İİB, bünyesindeki 7 ihracatçı birliğiyle yılın ilk yarısında yapılan ihracata ilişkin açıklamada bulundu.

Buna göre, İİB bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,5 artışla 6 milyar dolar tutarında ihracat yaptı.

194 ülke pazarına ürün satan ihracatçıların ülke ihracatındaki payı, yaklaşık yüzde 5,3 oldu. İİB, haziran ayında ise 835 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

Değer bazında en fazla ihracat ABD'ye

İİB, yılın ilk 6 ayında, değer bazında en fazla ihracatı 412 milyon dolar ile ABD'ye gerçekleştirdi. Bu ülkeye en fazla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri şeker ve şeker mamulleri alt sektörü ile gemi, yat ve hizmetleri satıldı.

İİB, ABD'nin ardından değer bazında en fazla Irak, Almanya, Birleşik Krallık ve Norveç'e ihracat yaparken Irak'a en fazla mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hayvansal mamuller, Almanya'ya hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinin çikolata ve kakao içeren ürünleri alt sektörü ile fındık ve mamulleri, Birleşik Krallık'a mobilya, kağıt ve orman ürünleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri şeker ve şeker mamulleri alt sektörü, Norveç'e ise gemi, yat ve hizmetleri ön plana çıktı.

Aynı dönemde, ülke grupları baz alındığında ise İİB'nin en fazla ihracat yaptığı bölge yüzde 3,6 artış sonucu 1 milyar 540 milyon dolar ile Avrupa Birliği ülkeleri oldu.

İİB, bünyesinde bulunan birliklerden İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) 2025'in ilk yarısında 1 milyar 904 milyon dolar, İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 1 milyar 806 milyon dolar, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) 908 milyon dolar, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) 527 milyon dolar, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) yaklaşık 378 milyon dolar, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği yaklaşık 325 milyon dolar, İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) yaklaşık 165 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İİB Koordinatör Başkanı Erkan Özkan, kurumun yılın ilk yarısını yüzde 4,5 ihracat artışıyla kapatarak başarılı bir performans sergilediğini ve haziran ayını, hedef pazarlara yönelik etkinliklerle dolu bir şekilde tamamladıklarını belirtti.

Özkan, "Hedef pazarlarımıza yönelik yaptığımız çalışmalar, yurt dışında organize ettiğimiz milli katılımlı fuarlar başta olmak üzere, planlamalarımız doğrultusunda hareketle ihracatımızı artırarak, ülke ekonomisine katkımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.