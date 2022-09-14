İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'nin sınırları değiştirildi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Bakırköy-Şevketiye Mahallesi'nde bulunan İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'nin alanı 100 bin 769,05 metrekare olarak güncellendi.

Kararda, belirlenen yeni alanın parsel ve ada bilgileri ile kroki ve listesine de yer verildi.