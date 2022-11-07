İstanbul iş dünyası ‘sipariş alarmı’ veriyor

Barış SEDEF / İSTANBUL

Birçok sektörde geçtiğimiz yıl başlayan ve 2022’nin ikinci yarısına kadar devam eden siparişlerdeki yoğunluk, 2022’nin son çeyreğinde yavaşlamaya başladı. İstanbul Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (İSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ömeroğlu, 2022’nin ilk üç çeyreğine kadar reel sektördeki bir oyuncunun ciddi siparişler aldığına vurgu yaparak, “Ancak son iki aydır siparişlerde bir azalma var. Özellikle 2023 odaklı siparişlerde geçen yılın aynı dönemine göre otomotiv sektörü hariç yüzde 30 düşüş var” dedi. Ömeroğlu, siparişlerdeki azalmanın önemli bir kısmının İstanbul Avrupa yakasında bulunan firmalarda gerçekleştiğini bildirdi.

“2023’ün ilk yarısı bizi zorlayabilir”

Yılbaşına kadarki siparişlerin birçok sektörde dolu olduğuna dikkat çeken Ömeroğlu, “Yılbaşı sonrası gelen siparişlerin oranı geçen yıla nazaran ciddi bir şekilde düşüş gösteriyor. Bu kapsamda resesyon ciddi bir şekilde Türkiye’yi de etkileme ihtimali oldukça yüksek” diye konuştu. Siparişlerdeki azalmanın işsizliği tetikleme ihtimali olduğuna vurgu yapan Ömeroğlu, “2023’te asgari ücret maaşlarında ciddi bir artış bekliyoruz. Bu durum bazı tesislerde işten çıkarmalara neden olabilir. Bu bağlamda 2023’ün ilk yarısı bizi zorlayabilir” diye konuştu.

Azerbaycan gezisinden bahseden Ömeroğlu, “Burada ciddi bir ilgiyle karşılaştık. Bu ülke üzerinden dokuz ülkeye gümrüksüz bir şekilde ve ek vergi olmadan ürün gönderebiliyorsunuz. Bunun tek şartı ise imalatınızı Azerbaycan’da yapmış olmanız. Türkiye üzerinden ürün gönderdiğinizde ise yerine göre yüzde 10 ila 20 arasında ek vergi uyguluyor” ifadelerini kullandı. Ömeroğlu, bu pazardaki görüşmelerinde bölgedeki birçok yetkiliden yatırım çağrısı aldıklarını dile getirdi.

“İsrail’de işbirliği arayacağız”

Türkiye’nin İsrail ile yapmış olduğu ticarette dış ticaret fazlası verdiğini ileten Ömeroğlu, “İsrailli firmalar ülkemizde orta ve yüksek teknolojili ürünler imal eden şirketlerle işbirliği yapmayı arzu ediyor. Biz de bu kapsamda bölgede daha fazla işbirliği kurarak olası duraksamalara karşın iş insanlarımızın faaliyet gösterdikleri pazarlarda etkinliklerinin artmasına katkı sağlayarak bu süreci minimum hasarla atlamalarını sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu. Ömeroğlu, vize işlemlerinin ardında 11-14 Aralık’ta İsrail’e işbirliği anlaşmaları yapmak için gideceklerini söyledi.