İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama ve Ar-Ge Merkezi açıldı

Türkiye’de tarım sektörünün öncülerinden biri olan İGSAŞ, ülke tarımının gelişmesi için sürdürdüğü çalışmalarına bir yenisini ekledi. İGSAŞ’ın da ortakları arasında yer aldığı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan dikey tarım uygulamasının gerçekleştirileceği, İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama ve Ar-Ge Merkezi’nin açılışı yapıldı.

Kağıthane’de gerçekleştirilen açılış törenine, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, İstanbul Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, Kağıthane Kaymakamı Tahir Şahin, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, İstanbul İl Tarımı Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız ve İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal katıldı.

Tesisin açılış töreninde konuşma yapan İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, “Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Ar- Ge merkezimizin açılışını yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Son yıllarda ülkemizde ve dünyada nüfus artışı, gıdaya erişim ve yüksek su tüketimi gibi problemler, modern tarım çalışmalarına hız kazandırdı. Yapılan araştırmalarda kapalı dikey tarım metoduyla yüksek verim ve kalitede ürün alınırken, enerji maliyetinde de ciddi oranda azalma olduğunu gözlemledik. Türk tarımının gelişimine öncülük edecek bu Ar-Ge projemizle, sürdürülebilir yaşamın, şehir hayatında da mümkün olduğunu gösterebileceğimize inanıyorum. Bizim için çok değerli olan bu projeyi hayata geçirmemize katkı sağlayan ve mesai harcayan herkese şükranlarımı sunarım. Önümüzdeki dönemde bu kıymetli iş birliğinin meyvelerinin daha da arttığını görmeyi temenni ediyor, Türk tarımı için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Dikey tarım nedir?

İlk kez 1999 yılında konuşulmaya başlanan dikey tarım kavramı, yıllar içinde geliştirildi. Kapalı dikey tarım yöntemiyle geleneksel tarımdan yüzde 95 oranında da az miktarda su ile üretim yapılabiliyor. Hidroponik ve aeroponik yetiştirme şekilleriyle minimum miktarda su, besin çözeltisi ile birlikte kapalı bir sistem içinde birim alanda daha fazla üretim yapmak mümkün. Geliştirilen teknolojilerle, ekinlerin ideal düzeyde ışık alması, su ve besine kavuşması sağlanıyor. Çimlenmeden filizlenmeye, gelişmeden hasada kadar tarımsal yetiştiriciliğin her aşaması kontrol altında tutuluyor. Projeyle tohumdan fideye, fideden ürüne bütün süreçlerle kurulacak tesis bünyesinde sağlanacak.