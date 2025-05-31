İstanbul katılım finansın merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ka­tılım finansın İstanbul merkezli olarak gelişip serpilme­sine büyük önem veriyoruz. Sa­hip olduğu eşsiz konum, birikim ve potansiyel bu noktada İstan­bul'a ve İstanbul Finans Merke­zi'ne çok ciddi avantajlar sağlı­yor" dedi. Erdoğan, İstanbul'un küresel bir merkez haline gelme­si için atılan adımlara dikkat çe­kerek, “İstanbul Finans Merkezi çatısı altında başlattığımız işbir­likleri küresel ekonomiye enteg­rasyon kadar İslami değerlerimi­zi koruyan bir model inşa etme gayretimizin de en somut nişa­nesidir" açıklamasını yaptı. Er­doğan ayrıca islam alemine ses­lenerek "İslam alemi olarak ara­mızdaki ticaret, yatırım, finans ve işbirliği imkanlarını en üst dü­zeye çıkarmamız gerekiyor" de­ğerlendirmesinde bulundu.

Müslümanların dünya nüfu­sunun yüzde 25'ini oluşturduk­larını belirten Erdoğan, "Ancak İslami finans sektörünün bü­yüklüğü yaklaşık 2,5 trilyon do­lar düzeyinde seyrediyor. Birleş­miş Milletlerden sonra en büyük uluslararası organizasyon olan İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 57 ülkenin dünya ticaretinden al­dığı pay ise sadece yüzde 11 ci­varındadır. Nüfus bakımından yüzde 25'e tekabül eden küre­sel ekonominin yaklaşık yüzde 9'unu teşkil ediyoruz. Bu rakam­lar bize şunu anlatıyor: İslam alemi olarak aramızdaki ticaret, yatırım, finans ve işbirliği im­kanlarını en üst düzeye çıkarma­mız gerekiyor" diye konuştu.

Gezi olayları olmasaydı…

Hedefe ulaşana kadar progra­mı kararlılıkla uygulayacakla­rını ve büyüme rakamlarının da doğru yolda olduklarını bir kez daha teyit ettiğini söyleyen Er­doğan, "Türk ekonomisi 19 çey­rektir kesintisiz büyüyerek gü­cünü bir kez daha ispat etti. Biz Cumhuriyet tarihinin en düşük enflasyon ve faiz oranlarını ya­kalamış bir hükümetiz. Böyle bir dönemde üç, beş ağacın taşın­ması bahane edilerek başlatılan Gezi olayları olmasaydı Türki­ye bugün çok farklı bir konumda olacaktı. Gezi kalkışmasıyla baş­layan, 15 Temmuz ihanetiyle iyi­ce şiddetlenen ülkemize yönelik saldırılar zinciri yakın zamana kadar devam etti” dedi.

Erdoğan, ekonomik konjonk­tür ve sektörlerin ihtiyaçları­na göre yeni destek paketlerini hızla hayata geçireceklerini de ifade etti.

"Hedefimiz alternatif sunmak"

Zirvede konuşan İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, "Kapitalist sistem İslami değil. Bu kapitalist sistemin kuruluşu İslam'a uygun değil. Hedefimiz, sadece helal olmadığı için faizleri yok etmek değil. Hedefimiz, bu finansal sistemi sorgulayan insanlar için bir alternatif sunmak" dedi. Bugün milyonlarca insanın bankacılık sisteminin dışında olduğunu söyleyen Bilal Erdoğan, “Dışlandıkları için değil sistemin kendisi insanlığını kaybettiği için” diye konuştu.

Bakan Şimşek "İslami Finans Kanunu oluşturmak için çalışıyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada "Şu an üzerinde çalıştığımız konulardan birisi, İslami Finansman Kanunu'nu oluşturmak ve Meclisten geçirmek. Taslak metinde düzeltilmesi gereken bazı hususlar vardı, bu konular üzerinde titizlikle çalışıyoruz. Sektörün benimsemeyeceği veya uygulamada sorun yaratabilecek maddeleri yasaya dahil etmek istemiyoruz" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin İslami finans gelişme endeksinde ilk 10'a girdiğini kaydederek,

"136 ülke içerisinde 10. gelişmiş piyasa olarak burada yer alıyoruz. Hazine, hem yerel hem de ulusal piyasalarda sukuk ihraçlarına önem veriyor" diye konuştu. İstanbul Finans Merkezi’nin sunduğu avantajlara da değinen Şimşek, "Eğer Türkiye’de iş yapmak istiyorsanız en doğru yer burası. Sağladığı güçlü teşvikler hem yatırımcılar hem de şirketler için büyük bir cazibe oluşturuyor ve rekabet gücünü artırıyor" dedi.

Arda Ermut: “Katılım finans bir alternatif değil belirsizlik çağına ciddi bir yanıt"

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut, Ekonomik krizin dünya piyasalarını sarstığı zamanlarda dünyanın yeni modeller aramaya başladığını söyledi. Ermut, “İslami finans sadece bir alternatif değil. Aslında ciddi bir yanıt. Neye? Dünyanın yaşadığı belirsizlik çağına ciddi bir yanıt. Az sayıda insan aslında belirsizliği bizden daha iyi anlayabilir. Yüzyıllardır kriz, çatışma ve istikrarsızlık içinde yaşayan biziz ancak bu güçlükler bizi dayanıklı hale getirdi” dedi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ise İstanbul Finans Merkezi'nin, katılım finansının uluslararasılaşmasındaki faaliyetlerinde önemli bir itici güç olduğunu belirterek, "Orta Doğu, Kuzey ve Batı Afrika, Güneydoğu Asya ve Orta Asya dahil olmak üzere birkaç önemli bölge ve ülke pazarındaki önemli işbirliği fırsatlarından yararlanmayı planlıyoruz" diye konuştu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Türkiye'de katılım finansının büyüme potansiyeli yüksek olduğunu söyledi.