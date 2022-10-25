“İstanbul kongre turizminde atağa kalkacak”

Yaklaşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimleri öncesinde İstanbul 16. Oteller Komitesi Başkanı Aydın Karacabay, projelerini açıkladı. İstanbul turizmini artık turizmcilerin yöneteceğini belirten Karacabay, İstanbul turizminin daha iyi noktalara gelmesi için ekip olarak var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Oteller için komiteler kuracaklarını açıklayan Karacabey, şöyle konuştu: “Bunlardan biri teknoloji komitesi olacak. Otellerimiz online rezervasyon sitelerine yüzde 30’a varan oranlarda komisyon ödemek zorunda kalıyor. Bunun önüne geçmek için çalışmalar yapacağız. Karar vericilerle birlikte online rezervasyon sitelerinin aldıkları payların belli bir seviyede tutulması için çalışacağız. 16. Meslek Komitesi içinde ICVB ve TUGEV gibi önemli işlere imza atan kurumlar var. Geçmişte bu kurumların yaptığı projelerle İstanbul’un kongre turizmini yönettiler. Yaptıkları çalışmalarla İstanbul kongrede 5’inci sıraya kadar yükseldi. Kongre ve cruise turizmi düşünüldüğünde bunların olmadığı noktada İstanbul’da otellerin fiyatları bir hayli düşüyor. Nasıl büyük bir öneme sahip olduklarını kongre ve cruise’un olmadığı dönemlerde çok net gördük. Bu yüzden cruise, gastronomi ve kongre komitesi kurulmasını sağlayacağız. Alanında uzman isimler buralarda olacak. Ancak ICVB ve TUGEV artık işlevsiz halde. Bu kurumlar farklı ülkelerde lobi çalışmaları yapardı. Bu çalışmalarla 5’inci sıraya kadar yükselen İstanbul artık 83’üncü sırada. Biz 5’inci sıradayken Paris 1’inci sıradaydı. Orada da çeşitli olaylar yaşandı ancak Paris 1’inci sıradaki yerini kaybetmedi. İstanbul ise 83’üncü sıraya kadar geriledi. İstanbul’u yeniden kongre turizminde başa oynayan bir şehir haline getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Yeşil pasaporttan enerjiye kadar birçok çalışma yürüteceğiz”

Karacabay, 16. Oteller Komitesi’nde hayata geçirmek istedikleri diğer projeler hakkında da şunları söyledi: “İstanbul’u çeşitli bölgelere ayıracağız. İl ve ilçe belediyeleri ile belirli dönemlerde bir araya gelerek toplantılar düzenleyip, sektörün sıkıntılarını dinleyeceğiz. Sorunlara ve eksiklere göre çalışmalar yapacağız. Otelcilerin giderlerinde en büyük kalemlerden biri enerjidir. Enerji maliyetlerinin düşmesi için Türkiye’nin farklı bir ilinde güneş enerjisi yatırımı yapılabilmesi adına girişimlerde bulunacağız. Devletin belirleyeceği bir bölgede ya 49 yıllığına bir arazi kiralamasını ya da devletin bize bir arazi tahsis etmesini isteyeceğiz. İstenilen her bölgede bunu yapabiliriz. Böylece alınan indirimden İstanbul’daki turizmcilerin eşit oranda yararlanmasını taahhüt ediyoruz. Turizmcinin yeşil pasaport alması için de çalışmalar yapacağız. Küçük otelcilerin de bundan faydalanması için 3 yılda 1,5 milyon dolar olan ihracat rakamının biraz daha aşağı çekilmesini talep edeceğiz. Sektörün en büyük ihtiyaçlarından biri de yetişmiş, kalifiye çalışan bulmak. Bu sorunu da eğitim kurumları ve yetkililerle el ele vererek çözeceğiz. İstanbul’da taşınan havalimanı sonrasında o bölgede büyük bir boşluk oluştu. Oradaki fuar alanları düşünüldüğünde, burada İTO’nun hakkı da olduğundan yola çıkarak burada bir kongre vadisi oluşturulmasına ön ayak olacağız. Ortak bir dil oluşturarak, karar vericilerin de desteğini alarak projelerimizi hayata geçireceğiz. Biz ortak dilde buluşulmasını sağlayarak, İstanbul turizmini ayağa kaldırmayı amaçlıyoruz.”