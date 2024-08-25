İstanbul Kuyumcular Odası, mücevher dezenfektanını kuyumcuların hizmetine sundu

İKO Başkanı Mustafa Atayık, yerli ve milli imkanlarla üretilen mücevher dezenfektanıyla meslektaşlarının hem kendisinin hem de müşterilerinin sağlığını koruyacağını belirterek, mağazalarında hijyen cihazını kullanan tüm kuyumculara "Sağlık ve Hijyen Öncelikli İşletme Sertifikası" verdiklerini söyledi.

Salgınla dezenfeksiyon ve hijyen farkındalığının arttığını ifade eden Atayık, tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yüksek teknolojili hijyen cihazını dünyada ve Türkiye'de kuyumcuların hizmetine sunduklarını dile getirdi.

Sektöre kazandırdıkları ürünün, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) topluluğunda 5 yıllık AR-GE çalışması sonucu geliştirildiğini belirten Atayık, "Amerika'dan FDA sertifikalı ve Almanya akredite bağımsız kurumları tarafından test edilip onaylanmış elektronik bir cihazdır. Bu hijyen cihazlarını meslektaşlarımıza sunmaya başladık. Daha tanıtımı yapılmadan kuyumcularımızdan altın takı ve mücevher dezenfektanına yoğun talep var." ifadelerini kullandı.

"Hijyen cihazı kullanıldığı zeminde kalıcı bir iz, kimyasal bırakmıyor"

Mustafa Atayık, "ikohaber.com" sitesinden çevrim içi olarak hijyen cihazı siparişi verilebileceği bilgisini paylaşarak, şöyle devam etti:

"Müşteri mağazanıza geldi, tablanızdaki son model altın takı ve mücevherleri sergilemeden önce anında bir kol hareketiyle tüm takılarınızı saniyeler içerisinde dezenfekte edebiliyorsunuz. Böylece, müşterileriniz ve çalışanlarınızın sağlığını korumuş olursunuz. Mücevher dezenfektanıyla tüm nesnelerin ve eşyaların yüzeylerini yüzde 99,99 oranında dezenfekte edebiliyoruz. Biz, kuyumculuk sektörü olarak halk sağlığına çok önem verdiğimiz için 2 ay önce kurumsal firmalarımıza bu ürünü vermiştik ve mağazalarında etkin olarak kullanıyorlar. Yeni salgının konuşulduğu bugünlerde sektörümüzün öncülük ederek kullandığı sterilizasyon cihazıyla halk sağlığına verdiğimiz değeri bir kez daha göstermiş oluyoruz."

Atayık, hijyen cihazının kullanıldığı zeminde kalıcı bir iz veya herhangi bir kimyasal da bırakmadığını sözlerine ekledi.

Mücevher dezenfektanıyla tüm nesnelerin ve eşyaların yüzeyleri yüksek oranda dezenfekte edilebiliyor. Çantada ve cepte taşınabilir "Sterilisa Pro" ve "Sterilisa Mini" modelleri bulunan cihaz, yaklaşık 5 yıl kullanılabiliyor.

İKO, altın takı ve mücevher hijyen setinin anında ve temassız dezenfeksiyon sağlayan hizmetiyle hem kuyumcuları hem de müşterilerini korumayı hedefliyor.