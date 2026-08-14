İstanbul-Manila hattında kapasite ikiye katlandı

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Türkiye ile Filipinler arasındaki hava ulaşımında kapasiteyi artıracak yeni dönem başladı. İstanbul’da iki gün süren müzakerelerin ardından imzalanan mutabakatla İstanbul-Manila hattındaki tarifeli yolcu seferi hakkı iki katına çıkarıldı.

Anlaşma, yalnızca mevcut hattaki kapasite artışını değil, Türkiye ile Filipinler arasında farklı şehirleri birbirine bağlayabilecek yeni güzergâhların oluşturulmasını da kolaylaştırıyor.

İstanbul-Manila hattında hak 14 frekansa çıktı

Yeni düzenlemeyle İstanbul-Manila hattında halen haftalık 7 frekans olarak kullanılan tarifeli yolcu taşıma hakkına 7 frekans daha eklendi. Böylece havayolu şirketlerinin haftada 14 frekansa kadar tarifeli yolcu seferi gerçekleştirebilmesinin önü açıldı.

Ancak bu değişiklik, seferlerin hemen 14’e çıkacağı anlamına gelmiyor. Mutabakat havayolu şirketlerine ek trafik hakkı sağlıyor; yeni kapasitenin ne zaman kullanılacağı şirketlerin uçuş planları, uçak filosu ve ticari kararlarıyla belirlenecek.

Türk Hava Yolları halihazırda İstanbul ile Manila arasında uçuş satışı gerçekleştiriyor. Şirket Filipinler’de Manila’nın yanı sıra Cebu’yu da uçuş ağı içinde gösteriyor.

Diğer şehirler için sınır kaldırıldı

Anlaşmanın dikkat çeken ikinci kısmı ise İstanbul ve Manila dışındaki noktalarla ilgili. Yeni mutabakat kapsamında bu şehirlerin dışındaki güzergâhlarda sınırsız frekans hakkı tanındı.

Bu düzenleme, ilerleyen dönemde Türkiye’den Filipinler’in farklı şehirlerine veya Filipinler’den Türkiye’de İstanbul dışındaki noktalara yeni bağlantıların oluşturulabilmesi açısından önemli bir esneklik sağlıyor.

İki ülke 2023 yılında da uçuş haklarını genişleten bir anlaşmaya varmıştı. O dönemde İstanbul-Manila hattındaki toplam hak 14 frekansa çıkarılmış, ancak bunun 7 frekansının İstanbul-Manila-Cebu güzergâhında kullanılması öngörülmüştü. Yeni anlaşmada ise İstanbul-Manila hattındaki mevcut doğrudan hak 7’den 14’e yükseltilirken diğer noktalar için frekans sınırı kaldırılıyor.

Turizm ve ticaret için yeni hava koridoru

SHGM, yeni düzenlemenin iki ülke arasındaki yolcu taşımacılığını geliştirmenin yanı sıra turizm, ticaret ve ekonomik ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamasının beklendiğini belirtti.

Filipinler özellikle Güneydoğu Asya’ya yönelik turizm ve ticaret trafiğinde büyüyen pazarlardan biri olarak öne çıkarken İstanbul’un geniş bağlantı ağı Manila üzerinden bölgedeki diğer destinasyonlara ulaşım açısından da önemli bir aktarma merkezi oluşturuyor.

Artan trafik haklarının havayolları tarafından kullanılması halinde Türkiye ile Filipinler arasındaki koltuk kapasitesinin yükselmesi, seyahat seçeneklerinin artması ve iki ülke arasındaki doğrudan bağlantının güçlenmesi mümkün olacak.