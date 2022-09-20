İstanbul otelleri güneş enerjisi yatırımına hazırlanıyor

Selenay YAĞCI



Yükselen enerji maliyetlerinin otelcileri bir hayli zorladığını dile getiren Karacabay, “Türkiye’de ve dünyada enerji maliyetleri çok yükseldi. 2021’de bir otelimize gelen elektrik faturası 70 bin TL civarındayken, içinde bulunduğumuz dönemde 290 bin TL’ye çıktı. Bu giderler müşteriye yansıtılamadı” dedi.

Gelecek dönem için devreye almak üzere bir proje geliştirdiklerini söyleyen Karacabay, “İTO’da yapacağımız çalışmalarla kendi enerjimizi kendimiz üretmeyi amaçlıyoruz. Bunu İstanbul’da otellerin çatılarına kurulacak güneş panelleri ile yapmamız mümkün değil. O yüzden Anadolu’da güneşin yüksek olduğu bir ilde İstanbul otelleri için arazi tahsis edilmesini isteyeceğiz. Otellerin kooperatif usulüyle, kendi tükettiği enerji kadar yatırım yapmasını planlıyoruz. Yani her otelci kendi ihtiyacı kadar yatırım yapacak. 50 odalı bir otel ile 250 odalı otelin yatırım tutarı farklı olacak. Bu projenin hızlı bir şekilde 2023’te devreye girmesi için bakanlıklar nezdinde görüşmeler yapacağız. Otelcilerin enerji maliyetlerini düşürmek istiyoruz” diye konuştu.

Kış dolulukları hızlı yükseliyor

İlk 8 aylık süreçte İstanbul’un başarılı bir grafik çizdiğini kaydeden Karacabay, sözlerini şöyle sürdürdü, “İstanbul’da eylül ayı doluluk oranları ortalama yüzde 90 seviyelerinde. Ekim ayında da doluluk oranlarının yüzde 90 seviyelerine ulaşacağını tahmin ediyoruz. Kasım ayı için daha şimdiden gelen rezervasyonlarla yüzde 60 doluluk yakalandı. Aralık ayı doluluk oranları ise yüzde 45 seviyelerinde. Bu seviye daha da yükselecek. 2023 için gelen rezervasyon talepleri de otelcileri memnun ediyor. Eğer bir sorun yaşanmazsa artık bizim için her ay turizm sezonu olacak. 2023 için otel fiyatlarında da yüzde 20’lik bir artış bekliyoruz. Ocak-şubat-mart aylarında da çok ciddi yükseliş yaşanacak gibi duruyor. Ancak bu yükselişte koronavirüs nedeniyle seyahat edemeyenler etkisi çok büyük. 2024 itibariyle yükseliş duracak. Belli bir seviyeye oturacak.” İstanbul otellerinin en büyük problemleri arasında online satış kanallarının aldığı paylar olduğunu söyleyen Aydın Karacabay, “İstanbul otellerinin satışların yüzde 90’ı online kanallardan geliyor. Avrupa konaklamada online kanalların aldığı payları yüzde 10-12 arasında sınırladı. Türkiye’de de bunun sağlanması için gelecek dönemde çalışmalarımızı hızlandıracağız” ifadelerini kullandı.

“ İstanbul 30 milyon turist çekebilir”

İstanbul’un 30 milyon turist seviyelerini yakalayabilecek kapasitede olduğuna dikkat çeken Karacabay, “Şu anda İstanbul’a en çok Avrupalı turistler geliyor. İngiliz ve Alman turist sayısı yükselişte. Ortadoğulu turistler de gelmeye devam ediyor. 2021’in ilk 6 ayına göre 2022 ilk 6 ayda turist sayısı iki katına çıktı. 2022’de her ülkeden gelişlerde de yükseliş var. Ancak Ukraynalı turist sayısı neredeyse sıfırlandı. Rusya’dan gelen turist sayısı da yüzde 40’tan fazla düştü” dedi. Kongre turizminde ufak da olsa hareketlilik yaşandığını kaydeden Karacabay, şu bilgileri verdi: “2023 ve 2024 yılları için bazı uluslararası kongreler teyit edildi. Kongrelerin artması oda fiyatlarına da olumlu yansıyacak. Kongre ve cruise turizminin tam olarak devreye girmesiyle fiyatlarımızı daha da yükselteceğiz. Son dönemlerde yeni havalimanı yakınlarında kongre vadisi yapılması konusu gündemde. Basın Ekspres bölgesi üzerinde yer alan oteller, havalimanının taşınmasıyla kan kaybetti. Bu yüzden fiyatlarını düşürmek zorunda kaldı. Buradaki otellerin fiyatları düşürmesi sonrasında ülkeye gelen turist bu otelleri tercih etmeyi başladı. İstanbul’daki merkezi lokasyondaki otellerde rekabet edebilmek için fiyatlarını yükseltemiyor. Kongre vadisi projesi sayesinde hem eski havalimanı bölgesindeki oteller hem de şehir merkezindeki oteller fi yatlarını daha yukarı çekecek.” Koronavirüs nedeniyle otellerin kaybının ancak 10 yılda telafi edilebileceğinin altını çizen Karacabay, şunları söyledi: “Otelciler finansal olarak çok zorlandı. O dönem verilen desteklerden şehir otelleri olarak çok fazla yararlanamadık. En büyük destek kısa çalışma ödeneğiydi. Kıyı otelleri bu dönemde bir hayli destek aldı. İstanbul bir arada hareket edemediği için bu durum yaşandı. Bu noktada İTO Oteller Komitesi olarak gelecek dönemde yapacağımız çalışmalarla Ankara ile daha sıkı ilişki kuracağız” diye konuştu.