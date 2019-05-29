"İstanbul seçimi ekonominin yönünü değiştirdi"

29 Mayıs 2019

BEGÜM AKSOY

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı, ATSO Meclis Salonu’nda düzenlendi. Ekonomik girdilerin açıklandığı meclis toplantısında ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, zaman kaybetmeden yapısal sorunların çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Türkiye, ekonomide 20’nci sıraya geriledi

ATSO Başkanı Davut Çetin, geçtiğimiz yıl Aralık meclisinde ekonominin küçülmesinin devam edeceğini söylediklerini hatırlattı. Başkan Çetin, “5 ay önce söylediklerimiz bugün aynen geçerlidir. Bugün ekonomide geldiğimiz durum artık daha ciddi boyuttadır. Türkiye ekonomisi 1990 yılında dünyada 19’uncu sıradaydı, sonra 17, hatta 16’ncı sıraya geldik, bu yıl 20’nci sıraya geriledik. Piyasalarda 31 Mart yerel seçimi sonrasında bir düzelme hareketi görmüş ve dipten dönüş başladı diye umutlanmıştık. Fakat iyileşme kısa sürdü, özellikle İstanbul seçimi sonrasında, ekonomi yönünü yeniden aşağı döndürdü. Tüketici güveni endeksi durumu net bir biçimde açıklamaktadır” diye konuştu.

Çetin, tüketici güveni endeksinin nisan ayında 63 seviyelerine çıktığını, ancak İstanbul Büyükşehir seçimi tartışmasının bu tabloyu yeniden bozduğunu ve tüketici güveninin 55.3 seviyelerine gerilediğini kaydetti.

Ekonomide dengelenme olmadığına işaret eden Başkan Çetin, şöyle devam etti: “Aylardan sonra ilk kez Nisan ayında halkın döviz alımı durmuştu, seçim iptalinden sonra tekrar başladı. Seçim tartışmasının ekonomiye maliyeti yüksek olmuştur. 70 yıldan bu yana seçim yapan bir ülkede böyle bir sorun yaşanmamalıydı, suçlular varsa cezasını çekmelidir. Bizim için hangi seçimi kimin kazandığı önemli değildir, önemli olan ülkenin durumudur. Ülke kaybederken, hiçbir makam ve mevkiinin değeri yoktur.”

Tarım üretimi 15 yıldır yerinde sayıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı kredi paketini de değerlendiren Başkan Çetin, ekonomide asıl meselenin enflasyon-kur-faiz artışı kısır döngüsünün kırılması olduğuna dikkat çekti. Çetin, “Yapısal reform konusuna tarımdan bir örnek vermek istiyorum. Tarımdaki sorunlar çok konuşuldu, ama asıl mesele halen anlaşılmış değil. Tarım üretimine dair TUİK verileri birçok üründe 15 yıldan bu yana üretimin artmadığını göstermektedir. Yem bitkisi yetiştirmede artış var, ama mısır, ayçiçeği ve pancar dışında ciddi bir düşüş görüyoruz. Buğday, arpa, nohut, mercimek, patates 15 yıldır yerinde sayıyor. Bu durum plansızlık, iklim değişikliği ve köylünün üretimi bırakmasından kaynaklanmaktadır” dedi.

Tarımın geldiği halin yapısal reformun gerekliliğini ortaya çıkarttığını ifade eden Başkan Çetin, “Hal kanunu ve kooperatifler gibi adımlarla bu sorun çözülemez. Çünkü sorun, kırsal kesimin boşalması, eski köylü üretici nüfus yerine başka bir model getirilmemesidir. Tarım, kırsal kalkınmayla birlikte ele alınmalı, sosyal tesisleri, spor tesisleri olan, gençleri cezbedecek yeni bir tarım merkezi modeli geliştirilmelidir. Organize tarım alanları yönetim modeli gibi bir model de düşünülebilir. Görüldüğü üzere, artık yapısal dönüşümden başka çare yoktur. Bu nedenle kısmi önlemlerle zaman kaybetmeden yapısal sorunları çözmeye geçmeliyiz” diye konuştu.