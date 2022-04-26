İstanbul-Sofya tren seferleri yeniden başladı

Pandemi nedeniyle ara verilen İstanbul-Sofya arası tren seferleri törenle yeniden başladı. Törende konuşan TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, İstanbul-Sofya Ekspresi'nin yolcular tarafından sabırsızlıkla beklendiğini, salgın öncesi her gün karşılıklı işlettikleri İstanbul-Sofya Ekspresi’nin verdiği 2 yıllık aranın son bulduğunu bildirdi.

İstanbul-Sofya Ekspresi’nin Türkiye ile Avrupa arasındaki uluslararası yolcu trafiğini demir yolu ile sağlaması açısından ayrı bir önemi bulunduğunu vurgulayan Pezük, "2017-2020 yılları arasında 65 bin yolcuyu taşıdığımız İstanbul-Sofya Ekspresi’nin aynı yoğun ilgi ile karşılanacağına eminiz. Bugünden itibaren 2 yataklı 1 kuşetli vagondan oluşan trenimiz ile vatandaşlarımız Avrupa yönüne konforlu bir şekilde keşfe çıkabilecek. Trenlerimiz bölgedeki şehirlerimizin ticaret hayatına olumlu katkılar sağlayacak, turizm potansiyellerini de kuşkusuz geliştirecektir." diye konuştu.

Pezük, İstanbul-Sofya Ekspresi’nin biletlerinin İstanbul'da Halkalı, Sirkeci ve yakında Söğütlüçeşme istasyonlarından, ayrıca Ankara, Eskişehir, İzmir gibi merkezlerle beraber toplam 22 adet uluslararası bilet satışı yapan gişelerden satın alınabileceğini bildirdi.

Yarım gün sürüyor

Demir yolu ile yolcu taşımacılığında Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı İstanbul-Sofya Ekspresi, İstanbul-Halkalı kalkışlı hareket ederek Bulgaristan’ın Sofya kentine yaklaşık yarım gün sürüyor.

Halkalı, Çerkezköy, Alpullu, Edirne, Kapıkule, Svilengrad, Dimitrovgrad, Plovdiv, Pazarcık, Sofya güzergahında ilerleyen tren, İstanbul’dan 21.40’ta kalkıp Sofya'ya 09.35’te, Sofya'dan 18.30’da hareket edip İstanbul'a 05.34’te ulaşıyor.