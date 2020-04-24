İstanbul Tahkim Merkezi'nden dünyada bir ilk

24 Nisan 2020

Osman KILIÇ/İSTANBUL

Hukuk Akademisi ve İstanbul Tahkim Derneği, 23 Nisan Perşembe günü online olarak gerçekleştirdiği online canlı yayında tahkim konusunu ve alandaki yenilikleri gündeme getirdi. Av. Dr. Ural Aküzüm’ün sorularını yanıtlayan İstanbul Tahkim Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, “İstanbul Tahkim Merkezi, koronavirüse rağmen faaliyetlerini sürdürüyor. Biz davalarda elimizden gelen tüm desteği vermeye çalışıyoruz. Çevrimiçi online duruşmalarımız devam ediyor” diye konuştu. Koronavirüs salgınından dolayı avukat ve vatandaşların hak kaybına uğramaması için adli sürelerin dondurulduğunu hatırlatan Akıncı, “Bu doğru bir karardır. Ayrıca İstanbul Tahkim Merkezi’mizin faaliyetlerine devam etmesi hem avukatlar hem de vatandaşlar için büyük bir fırsattır” dedi.

İstanbul Tahkim Merkezi’nin dünyada ilk defa çevrimiçi duruşma esaslarını yayınladığını belirten Akıncı, “Ayrıca bu dönemde duruşmaların devam etmesi de çok önemli” şeklinde konuştu. Online ortamda görüntülü olarak gerçekleşen davalarla ilgili bilgi veren Akıncı, “Hakemler ve taraflar hangi uygulamalara aşinaysa ona uygun görüntülü programı kullanabiliyorlar. Hatta hakemler bundan sonraki duruşmaları da online olarak yapacaklarını söylüyorlar” açıklamasında bulundu.

“Türkiye’de arabulucuk ciddi manada yükseldi”

Tanık ve bilirkişileri online olarak dinlemenin mümkün olduğunu ifade eden Akıncı, “Online ortamda bilirkişiye sorular sorulabilir, tercüman kullanılabilir, hakem duruşmayı kayda alabilir, isterse duruşmayı yazıya dökebilir fakat bu pek tercih edilmiyor. Burada normal duruşmada yapılan her şeye izin verilebiliyor” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’de arabulucuk sisteminin ciddi manada yükseldiğini aktaran Akıncı, “Bunda zorunluluğun da büyük etkisi vardır. Arabulucularımızla birliktelik kurarak İstanbul Tahkim Merkezini taraflara anlatmalarını istiyoruz. Taraflar İstanbul Tahkim Merkezi’nde sorunlarını çözmek isterse merkezimizde rahatlıkla çözebilirler” dedi. Türkiye’de tahkim meselesinin tam manada bilinmediğini bildiren Akıncı, “Tahkim meselesi birçok açıdan da avantaj sağlayacaktır. Burada uyuşmazlıklar aylar içerisinde çözülüyor. Bu kadar kısa zamanda davaların çözüme kavuşması hayal dahi edilemezdi. İş dünyasındaki uyuşmazlıklar da kısa sürede çözülüyor. Uyuşmazlık sorununu bu kadar kısa sürede çözüldüğünde daha verimli bir durum ortaya çıkıyor” diye konuştu. Devlet mahkemelerindeki davaların da durduğunu söyleyen Akıncı, gerçekleştirdikleri online ortamla bu duruma alternatif olabileceklerini belirtti.

“İlk başta Türkiye’de kuvvetli olmak istiyoruz”

İstanbul Tahkim Merkezi olarak en başta Türkiye’de kuvvetli olmak istediklerini belirten Akıncı, “Dava sayılarımız itibarıyla ciddi bir aşama kat ettik. Kısa süre içerisinde bu merkez dünyanın önemli bir tahkim merkezi haline gelecektir” dedi. Türkiye’nin yurtdışındaki iş adamı diasporasını etkilediklerini belirten Akıncı, “Türkiye’de iş yapan yabancı şirketleri de hedefliyoruz. Orta vadedeki hedefimiz doğrultusunda İSTAC Akademi’yi kuracağız, burada dünyanın ünlü tahkim uzmanlarına ders verdireceğiz” ifadesini kullandı.