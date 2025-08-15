İstanbul taksilerinde yeni dönem: Farklı modelleri de yollarda görebileceğiz
İstanbul’da faaliyet gösteren ticari taksilerle ilgili dikkat çeken bir karar alındı. Buna göre; ticari araç değişikliğinde C segmenti olmak kaydı ile yüzde 50’den fazla yerlilik şartı kaldırıldı. Böylece İstanbul’da alışılageldik modeller dışında farklı marka, model taksilerin kullanılmasının önü açıldı.
İstanbul’da UKOME toplantısında C segmenti araçlarda yüzde 50’den fazla yerlilik şartı kaldırıldı.
Açıklama İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’dan geldi.
Karara göre, yüzde 50’den fazla yerlilik şartı olmayan C segmenti araçlarda ilk alım 0 yaş, her yıl tahakkuk şartı ile kullanım süresi 6 yıl olacak.
Yüzde 50’den fazla yerlilik oranına sahip C segmenti araçlarda ise ilk alım 0–2 yaş, kullanım süresi ise 6. yıldan sonra tahakkuk şartı ile 9 yıl olarak belirlendi.
Bu düzenlemeyle birlikte İstanbul’daki ticari taksilerde kullanılabilecek araçlar şu şekilde oldu:
- Fiat Egea
- Toyota Corolla (Sedan – Benzin/Hibrit)
- Renault Megane (Sedan)
- Citroen C4X
- Ford Focus (Sedan)
- Skoda Octavia