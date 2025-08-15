İstanbul taksilerinde yeni dönem: Farklı modelleri de yollarda görebileceğiz

İstanbul’da UKOME toplantısında C segmenti araçlarda yüzde 50’den fazla yerlilik şartı kaldırıldı.

Açıklama İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’dan geldi.

Karara göre, yüzde 50’den fazla yerlilik şartı olmayan C segmenti araçlarda ilk alım 0 yaş, her yıl tahakkuk şartı ile kullanım süresi 6 yıl olacak.

Yüzde 50’den fazla yerlilik oranına sahip C segmenti araçlarda ise ilk alım 0–2 yaş, kullanım süresi ise 6. yıldan sonra tahakkuk şartı ile 9 yıl olarak belirlendi.

Bu düzenlemeyle birlikte İstanbul’daki ticari taksilerde kullanılabilecek araçlar şu şekilde oldu:

- Fiat Egea

- Toyota Corolla (Sedan – Benzin/Hibrit)

- Renault Megane (Sedan)

- Citroen C4X

- Ford Focus (Sedan)

- Skoda Octavia