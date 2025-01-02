İstanbul Tersanesi’nden Pakistan’a milli teknoloji ile donatılmış gemiler

İstanbul Tersanesi’nde Pakistan Deniz Kuvvetleri için inşa edilen PN MİLGEM gemileri, Türkiye’nin savunma sanayindeki milli başarısını ortaya koyuyor. İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, gemilerde yüzde 75 yerlilik oranıyla ASELSAN, HAVELSAN ve ROKETSAN gibi Türk firmalarının sistemlerinin kullanıldığını vurguladı.

Dost ve kardeş iş birliği

Projede Pakistan Deniz Kuvvetleri için 4 adet gemi üretiliyor. Bu gemilerden 2’si İstanbul Tersanesi’nde, diğer 2’si ise Pakistan’ın Karaçi Askeri Tersanesi’nde inşa ediliyor. Tümamiral Yetkin, “Bu proje, savunma sanayimizdeki en büyük ihracat kalemi olmuştur. Türkiye’nin tarihi gücünü ve evrensel teknolojiye dayalı milli çözümlerini tüm dünyaya göstermektedir” dedi.

Milli sistemlerle donatıldı

PN MİLGEM gemileri, Türk mühendisler tarafından geliştirilen torpido çalıştırma, elektronik destek, lazer ikaz ve sonar sistemleriyle donatılıyor. Bu sensör ve silah sistemleri, yine milli olarak geliştirilen ADVENT komuta kontrol sistemiyle entegre ediliyor. Gemi, ASELSAN, HAVELSAN ve ROKETSAN gibi lider Türk savunma sanayi firmalarının ürünlerini barındırıyor.

Geminin teknik özellikleri

* Boy: 108,2 metre

* Genişlik: 14,8 metre

* Azami hız: 26 knots

* Seyir hızı: 14 knots

* Personel kapasitesi: 142 kişi

“Dünya standartlarında bir tersaneyiz”

İstanbul Tersanesi’nin kapasite ve altyapı bakımından dünyanın sayılı tersaneleri arasında yer aldığını belirten Tümamiral Yetkin, “Tersanemiz, dost ve kardeş ülkelerin askeri heyetleri tarafından sıkça ziyaret edilmekte ve hayranlıkla karşılanmaktadır. Bu projede de Pakistan’ın ihtiyaçlarına göre özel çözümler ürettik ve teslim sürelerine uygun şekilde ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.