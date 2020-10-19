İstanbul Ticaret Borsası 96 yaşında

19 Ekim 2020

İSTİB Başkanı Ali Kopuz, "Her geçen gün yenilenen, zamana uyum sağlayan daha güçlü bir borsayız. Gücümüzü tarihten alıyoruz." ifadesini kullandı.

İSTİB'in, kuruluşunun 96'ncı yıldönümü dolayısıyla yazılı açıklama yapan İSTİB Başkanı Kopuz, "Cumhuriyet tarihinin en köklü iktisadi teşekküllerinden biri olan İstanbul Ticaret Borsasına başkanlık yapmaktan gurur duyuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kopuz, İSTİB'in 19 Ekim 1924'te İstanbul Ticaret ve Zahire Borsası adıyla kurulduğunu ve Cumhuriyetin tüm iktisadi tarihinin bir parçası olduğunu anımsatarak, "Devraldığımız bayrağın kıymetinin farkındayız ve bu bayrağı daha yukarılara taşımak için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

İlk günkü heyecanla çalıştıklarını belirten İSTİB Başkanı Kopuz, "Her geçen gün yenilenen, zamana uyum sağlayan daha güçlü bir borsayız artık. Gücümüzü tarihten alıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren üyelerimizin sesi olduk ve olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kopuz, İstanbul Ticaret Borsası'nın kurulduğu günden bu yana ekonomik alanda yaptığı çalışmalarla etkin bir kurum haline geldiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Yakın zamanda Hatay'ın 3 ilçesinde hain terör örgütü uzantılı bir grubun çıkarmış olduğu yangın sonucu birçok ormanlık alanımız yok oldu. İstanbul Ticaret Borsası olarak yaşanan bu can acıtıcı durum karşısında sessiz kalmıyor, bir nebze de olsa Hatay’a nefes olmak için kuruluş yıldönümümüz olan 1924 yılından ilhamla 1924 adet fidanı zarar gören bölgedeki ormanlara dikilmek üzere bağışlıyoruz."

İSTİB'in tarihinden aldığı güç ve çalışanlarının çabasıyla Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için borsa olarak üzerine düşeni yapacağını vurgulayan Kopuz, şu çıklamayı yaptı:

"Vizyonumuz Borsamızın 100'üncü yılında uluslararası piyasalarda referans alınan emtia borsalarından biri olmak. İstanbul Ticaret Borsası bu vizyon doğrultusunda, tüm yönetim kadroları ve çalışanları ile birlikte İstanbul ve Türkiye'nin hizmetinde olmaya devam edecektir.

"İstanbul Ticaret Borsasını bugünlere getiren, kuruluşundan bu yana borsamız ve ülke ekonomimizin gelişimi için hizmetlerde bulunan tüm meclis, yönetim kurulu ve komite üyelerimiz ile personelimize saygı ve minnetlerimi sunuyor, vefat etmiş olanlara Allah'tan rahmet, hayatta olanlarına sağlıklı uzun ömürler diliyorum."

Kaynak: AA