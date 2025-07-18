İstanbul turizminde Justin Timberlake konseri etkisi: Rezervasyonlar dolmaya başladı!

ABD'li ünlü şarkıcı Justin Timberlake'in İstanbul konserinin, kentte turizm hareketliliği yaşatması bekleniyor.

Konser biletleri tükenmek üzereyken, konsere Avrupa, Asya ve Arap ülkelerinden de yoğun ilgi gösteriliyor.

Edinilen bilgiye göre, 30 bine aşkın konser bileti satılırken yurtdışına ise 12 binden fazla satışı gerçekleştirildi.

Otel rezervasyonları dolmaya başladı

Dünyaca ünlü yıldız Justin Timberlake’in 30 Temmuz’da İTÜ Stadyumu’nda vereceği konser, İstanbul turizmine şimdiden büyük bir ivme kazandırdı.

Konser günü yaklaşırken, özellikle Avrupa, Asya ve Körfez ülkelerinden yoğun bilet alımı dikkat çekiyor. Konsere sayılı günler kala otellerde rezervasyonlar dolmaya başladı.

Şehirde restoranlardan ulaşım hizmetlerine kadar birçok sektör konser haftası için hazırlıklara başladı.

Rezervasyon talepleri rekor seviyeye ulaşırken, konserin İstanbul’a çok sayıda yabancı turist getirmesi ve yaz turizmini canlandırması bekleniyor.

istanbul turizmine büyük ivme kazandırması beklenen konserin, kent için sadece müzikal değil, ekonomik ve kültürel anlamda da hareketlilik oluşturacağı öngörülüyor.