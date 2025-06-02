İstanbul Üniversitesi'nde 'Teori & Pratik: Hayatın İçinden Finans' Buluşması

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İktisat Fakültesi ve İ.Ü Sermaye Piyasaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (SERPAM) iş birliğiyle düzenlenen Finansal Okuryazarlık Günü etkinlikleri kapsamında, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Mavi Salon’da “Teori & Pratik: Hayatın İçinden Finans” etkinliği gerçekleştirildi.

İlker Bayraktar'tan gençlere tavsiyeler

Moderatörlüğünü İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ebubekir Mollaahmetoğlu’nun üstlendiği söyleşide, katılımcılar finans dünyasındaki güncel gelişmeleri değerlendirme fırsatı buldu.

İstanbul Üniversitesi Finans Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdinç Altay, finansal sistemin dönüşümüne dikkat çekerken, sektör temsilcilerinden Bulls Yatırım Yurtiçi Satış Direktörü İlker Bayraktar ise konuşmasında, sermaye piyasalarına ilgi duyan gençlere öneriler, pandemi sonrası yatırımcı davranışları ve ekonometrik modelleme tabanlı yapay zeka destekli uygulamalar ve yazılımların sermaye piyasasındaki yükselen rolü gibi önemli başlıklara değindi.

"Lisans belgesi yalnızca formalite değil"

İlker Bayraktar, sermaye piyasasında kariyer hedefleyen gençlere 3 önemli öneride bulundu:

* "Lisans Belgelerinizi alın"

"Sermaye piyasasında görev alabilmek için gerekli olan lisans belgelerinin daha mezun olmadan alınmasının, kariyer planlamasında önemli bir adım.” diyen Bayraktar, üniversite 3. ya da 4. sınıftayken SPK Düzey 1 lisanslarının alınması tavsiyesinde bulundu. Bunun için 4 temel dersten başarılı olmanın yeterli olduğunu hatırlattı.

SPK lisansı olan bir kişinin aracı kurumda 80.000-100.000 TL brüt maaşla ise başlayabildiğine dikkat çeken Bayraktar, "Bugün bir bankada kariyerine başlayan genç, 40.000-50.000 TL brüt civarında maaş alır. Bu nedenle lisans belgesi yalnızca formalite değil, somut fayda sağlayan bir yatırım" diye konuştu.

* "Algoritma çalıştırabilecek basit yazılım öğrenin"

Ekonomi ve finans alanlarında sağlam bir teorik altyapının gerekliliğini ifade eden Bayraktar, yapay zekanın sermaye piyasalarındaki etkisini anlattı. "Son yıllarda ekonometrik modele dayalı yapay zeka teknikleri, piyasalarda işlem yapan algoritmik yatırım araçlarının temelini oluşturmaya başlıyor. Pandemi süreciyle birlikte değişen ve gelişen yatırımcı davranışları ile bu teknolojilere olan ilgi arttı. Yatırımcı davranışları da daha veri odaklı ve analitik hale geldi." dedi.

Yapay zeka destekli modellerin yatırım kararlarında daha isabetli öngörüler sunduğunu vurgulayan Bayraktar, İktisat Fakülteleri müfredatındaki ekonometri teorilerinin bu modellerin arka planında kritik bir rol oynadığını belirtti.

* "Finans sektörü için merak şart"

Finans sektöründe başarılı olmanın yalnızca bilgiyle değil, aynı zamanda merakla mümkün olduğunu belirten Bayraktar, "Bu sektör çok dinamik. Sadece Türkiye’de değil, dünyada olup biteni de yakından takip etmelisiniz. Anlık gelişmelerle yön değişen bir yapısı var. Bu yüzden gündemi takip etmekten keyif almak gerekiyor." dedi.

"Pandemi ile birlikte yatırımcı davranışları da değişti"

Pandemi sonrası dönemle birlikte yatırımcı profilinde önemli değişiklikler yaşandığını belirten Bayraktar, "Pandemi sürecinde milyonlarca yeni yatırımcı sermaye piyasalarına adım attı. Bu durum, bir 'halk arz seferberliği'ne dönüştü. Ancak finansal okuryazarlık eksikliği nedeniyle, piyasalarda yaşanan dalgalanmalar sonrası birçok yatırımcı hızla çekildi." açıklamasında bulundu.

Portföy yönetimi yükselişte

Son olarak sektördeki büyük bir değişime dikkat çeken Bulls Yatırım’dan Bayraktar, Türkiye’de yaklaşık 6 bin lisanslı aracı kurum çalışanı, buna karşın yalnızca 1.000 portföy yönetim personeli bulunduğunu belirtti.

Avrupa ve Amerika’da bu oranın tam tersi olduğunu ifade eden Bayraktar, son iki yılda portföy yönetimi lehine artış başladığını vurguladı. Pandemi sonrası yatırımcıların, alıştıkları yüksek kazançları sağlayamayınca portföy yönetimi şirketlerine yönelmeye başladığını belirten Bayraktar, "Mevduat faizlerinin yüksekliği para piyasası fonlarını büyüttü. Profesyonellerin yönettiği fonlar, birçok bireysel yatırımcının bireysel tercihlerine göre çok daha iyi performans gösteriyor” dedi.