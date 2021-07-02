İstanbul Vakfına kurban yardımı toplama izni

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Vakfının kurban yardımı toplama talebine izin verildiğini bildirdi.

Bakanlığa bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Merkezi İstanbul ilinde faaliyet gösteren İstanbul Vakfının Kurban Bayramı Yardım Toplama Kampanyası kapsamındaki izin talebi İstanbul Valiliğince tarafımıza iletilmiş olup, yapılan değerlendirmeler neticesinde uygunluk derecesinde söz konusu vakfın talebine izin verilmiştir."

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İstanbul Vakfı, 27 Nisan'da kurban bağışı izni için başvurmuştu.

İmamoğlu'dan tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapmış, geçen yıl bu kampanya aracılığı ile 132 bin 50 ihtiyaç sahibi aileye yardım yapıldığını belirterek, "Bu Kurban Bayramı’nda da bu ulvi amaçla yola çıktık. Tam 2 ayı aşkın süredir, bekletildik ve sonunda bu hayırlı yola çıkmamız için vakfımıza izin verilmedi. Hiçbir gerekçe yok. Bu kararı aklımız da vicdanımız da anlamakta güçlük çekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, İmamoğlu'nun sözlerinin sorulması üzerine şunları söyledi:

“Dünyadaki bütün kötülüklerin sahibi benim. Ne olursunuz siyasete alet olmayın ya… Sizden bir istirhamım var. Siyasete alet olmayın. Bir tek söyleyeceğim bu. Ne olursunuz? Siz basın mensuplarısınız bir siyasi parti mensubu değilsiniz, bir ideolojinin taraftarı değilsiniz. Kendinize ait yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi fotoğraf çekmek ve ortaya koymaktır. Anlatabildim mi? Bana yönelik o kadar itham var ki… Ben dünyanın en kötü adamıyım.”

Bakanlık açıklamaların ardından, İstanbul Vakfının kurban yardımı toplama talebine onay verildiğini duyurdu.