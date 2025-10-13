İstanbul Valiliği açıkladı! Gıda denetimlerine 440 milyon TL'lik ceza

İstanbul Valiliği, yılın ilk 9 ayında gerçekleştirilen gıda denetimlerinde toplam 440 milyon 310 bin 717 lira tutarında idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde 39 ilçede vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla kapsamlı denetimler yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu dönemde 164 bin 59 denetim yapıldığı, 7 bin 19 işletmeye idari yaptırım uygulandığı ve 72 suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülke genelindeki gıda denetimlerinin yüzde 17,3'ü İstanbul'da gerçekleşmiştir. İstanbul Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve 39 ilçe müdürlüğümüz, gıda işletmelerinde etkin ve düzenli denetimlerle vatandaşlarımızın güvenli gıdaya ulaşması için titizlikle çalışmaya devam etmektedir."