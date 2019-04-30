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İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

Ankara'da 300 gramlık ramazan pidesi 2,5 liradan, İstanbul'da ise 350 gramlık pide 3 liradan satılacak.

İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, "Ankara'da 300 gramlık ramazan pidesi 2,5 liradan, İstanbul'da 350 gramlık pide 3 liradan satılacak." dedi. 

Dunya.com

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