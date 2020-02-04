İstanbul Vergi Dairesi Başkanı, Gelir İdaresi Başkanı oldu
Gelir İdaresi Başkanlığına İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar getirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na üst düzey atamalar yapıldı. Gelir İdaresi Başkanlığına, İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar atandı.
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına Suat Sarıgül, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğüne Yakup Tekin, Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğüne Kemal Çağatay İmirgi, Hazine ve Maiye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Mehmet Karaman getirildi.