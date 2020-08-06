İstanbul Yatırım Ajansı CEO'su Nihat Narin, İyi Bir Dünya'da

06 Ağustos 2020

İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü ve İstanbul Yatırım Ajansı CEO'su Nihat Narin, Yasemin Salih ile İyi Bir Dünya'da soruları yanıtlıyor.

Dünya Gazetesi Facebook, YouTube ve Scope hesaplarında canlı yayındayız, bekleriz.

"İstanbul, 1.000 oteli, 250 hastanesi, 65 üniversitesi ile Avrupa’nın ve dünyanın en önemli metropollerinden biri" diyen Narin sözlerine böyle devam ediyor:

Canlı yayından notlar:

İstanbul’un yatırım ajansı olarak iki misyonumuz var. 1-Kenti tanıtalım, değer yaratalım 2-Ekonomik değer yaratacak işler yapalım. 7 önemli sektör belirledik. Raylı sistem, deniz ulaşımı, otoparkların sayısı artırmak yatırım politikalarımız açısından önemli.Kovid süreci yeni kurulan ajansımız için momentum kaybına neden oldu. Ama bu arada uluslararası fon ve şirketlerle, yatırımcılarla görüştük. Her yıl 800 milyar ile 1 trilyon dolar arasında yabancı sermaye gelişmekte ülkelere gidiyor. Geçmişte bundan % 7-8 pay alırken son yıllarda bu oran % 1’e düşmüş.Hem yatırımcılara ulaşarak, hem kentimizin tanıtımını yaparak markamıza katkı yapıyoruz. Yatırımcıya, İstanbul’a gelmek isteyenlere güven vermeye çalışıyoruz.İBB olarak kovid ile iyi mücadele ettik. Örnek şehir olduk. Kovid döneminde yaklaşık bir ayda 50 fon ile görüşme sağladık.Yatırım ajansımızın yatırım bütçesi yok. Biz kanalları hareke geçiren, yatırım yapmak isteyenlerle yatırım konusunu bir araya getirmeye çalışan ajansız. Ajans olarak; İstanbul ekosisteminin yatırım ihtiyacını karşılayacak yatırımcı getirmeye çalışıyoruz.