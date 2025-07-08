İstanbul zirvede, Anadolu kaplanları takipte

İstanbul Sa­nayi Odası (İSO) Tür­kiye’nin ikin­ci 500 Büyük Sanayi Kuru­luşu’nu açıkla­dı. İSO İkinci 500’de yer alan kuruluşlar bağlı ol­duğu oda bilgilerine göre sıralan­dığında, sanayideki Anadolu ağır­lığının arttığı ve Türkiye’deki da­ğılımının daha dengeli bir gelişim göstermeye başladığı seyir devam etti. İstanbul Sanayi Odası 135 şirketle İSO İkinci 500’de ilk sı­rada yer alırken, onu 38 şirketle Ege Bölgesi Sanayi Odası, 36’şar şirket ile Kocaeli ve Gaziantep, 34 şirket ile Bursa, 21 şirket ile Anka­ra izledi.

Listenin açıklanmasının ar­dından iş dünyasının önde gelen temsilcileri yaptıkları değerlen­dirmelerde küresel belirsizlikle­rin ve yüksek maliyet baskılarının yaşandığı bir dönemde sanayici­lerin üretimden vazgeçmediğini aktardı. Geçtiğimiz gün açıklanan Nefes Kredisi’ne de değinen sa­nayiciler, kaynak arzının artması, maliyetlerin düşürülmesi ve ban­kacılık sektörünün de reel sektö­rün yanında olması gerektiği me­sajını verdi.

“Üretimden vazgeçmedik”

Manisa’da faali­yet gösteren 17 firma İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 2024 yılı Türkiye’nin İkinci 500 Bü­yük Sanayi Kuruluşu listesinde yer almayı başardı. Manisa Tica­ret ve Sanayi Odası Yönetim Ku­rulu Başkanı Mehmet Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İSO tara­fından açıklanan İkinci 500 Bü­yük Sanayi Kuruluşu listesinde 17 firmamızın yer alması, Mani­sa sanayisinin üretim gücünü ve sürdürülebilir başarısını gözler önüne sermektedir. İlk 500’de yer alan 39 firmamızla birlikte İSO İlk 1000 listesinde 56 firma­mızın bulunması gurur vericidir. Ekonomik dalgalanmaların, kü­resel belirsizliklerin ve yüksek maliyet baskılarının yaşandığı bir dönemde dahi üretimden, ya­tırımdan ve istihdamdan vaz­geçmeyen tüm sanayicilerimizi gönülden kutluyorum.”

Adana’da ilk 500’e giren firma sayısı arttı

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, İSO İkinci 500 liste­sinde yer alan fir­maların başarılarını değerlendir­diği açıklamasında, Adana’nın sa­nayi potansiyelinin her geçen yıl daha görünür hale geldiğini belir­terek, mevcut potansiyelin çok daha fazla firmayla temsil edilme­si gerektiğini söyledi. Zeki Kıvanç, İkinci 500 Büyük Sanayi Kurulu­şu verilerine göre, 2024 yılında Adana merkezli firma sayısının bir önceki yıla göre azalarak 12’ye düştüğünü belirtti. Başkan Kı­vanç, “Bu yıl İkinci 500 listesinde yer alan firma sayımız azalmış gi­bi görünse de bu durumun nedeni bazı firmalarımızın performans­larını artırarak İlk 500 listesine yükselmiş olmalarıdır. Nitekim 2023 yılında İSO İlk 500 listesin­de 11 Adana firması yer alırken, 2024’te bu sayı 16’ya çıktı” dedi.

“Üretimde en büyük sorun sürdürülebilirlik”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yö­netim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gazian­tep’in İSO İkinci 500-2023 yılı araştırmasında 33 olan firma sayısını 2024’te 36’ya çıkardığını belirterek, Gazian­tep’in iller bazında 3’üncü sırada yer aldığını kaydetti. Sanayicile­rin yaşadığı güçlüklere işaret eden Ünverdi, üreten kesimin en büyük sorunun sürdürülebilirlik olduğu­nun altını çizerek şunları kaydet­ti, “Ülkemize en zor dönemlerde dahi moral veren şehrimiz sanayi­si ciddi zorluklar yaşamaktadır. Girdi maliyetlerindeki artışlar ve kârlılıktaki önemli düşüşler bu süreci tetiklemiştir. Küresel piya­salardaki belirsizlik ve iç piyasa şartları elimizi zayıflatmaya de­vam etmektedir. Bizim de her platformda dile getirdiğimiz ban­ka kredi maliyetlerinin yüksek oluşu, artık ivedilikle aşılması ge­reken bir konu haline gelmiştir. Bu noktada, üst kuruluşumuz TOBB öncülüğünde, Kredi Garan­ti Fonu (KGF) iş birliği ve banka­ların katılımıyla hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi’nin KOBİ’le­rimize önemli katkılarının olaca­ğına inanıyorum ve çok değerli buluyorum. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı­mız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere, bu sürecin tüm paydaşlarına bu örnek çalışma için teşekkür ediyorum. Sanayi­mizin geleceği için de öncelikli olarak kaynak arzının artması, maliyetlerin düşürülmesi ve ban­kacılık sektörünün de reel sektö­rün yanında olması gerekmekte­dir” şeklinde konuştu.

“Konya iş dünyamız gurur ve umut veriyor”

İSO ikinci 500 lis­tesinde 14 firma yer alırken, Kon­ya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, “Sanayi­cilerimizin ortaya koyduğu bu ba­şarı, bizlere umut ve gurur ver­mektedir” dedi. Bu başarının, Konya’nın güçlü sanayi altyapısı­nın, nitelikli iş gücünün ve yatırım ortamının bir sonucu olduğuna değinen Başkan Öztürk, “İSO İkinci 500 listesinde 14 firmamı­zın yer alması, Konya’nın sanayi potansiyelinin ve üretim iştahının somut bir göstergesidir. Sanayici­lerimizin ortaya koyduğu bu başa­rı, bizlere umut ve gurur vermek­tedir. Konya Ticaret Odası olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizin üreticisinin, sanayicisinin ve girişimcisinin ya­nında olmaya devam edeceğiz. İş dünyasıyla işbirliği içinde, Kon­ya’nın ekonomik gücünü daha da ileriye taşıyacağız” dedi.

“Konya sanayi odaklı rotada emin adımlarla yürüyor”

Konya’nın, yatı­rım, üretim, istih­dam ve ihracat odaklı kalkınma­ya devam ettiğini ifade eden Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Bü­yükeğen, tüm zorlu şartlara rağ­men üretimden vazgeçmeyen sa­nayicilerin bu başarısının rakam­larla da tescillendiğini vurguladı. Büyükeğen, şunları söyledi: “Sana­yicilerimiz tüm zorluklara rağmen durmadan üretiyor, istihdam sağ­lıyor, ihracat yapıyor. Sanayicileri­mizin üretim ve ihracatta elde etti­ği başarı, Türkiye’nin sanayi devle­rinin yer aldığı araştırmaya da yansımış durumda. İstanbul Sana­yi Odası tarafından açıklanan lis­telere baktığımızda; İlk 500’de 8, İkinci 500’de ise 14 olmak üzere toplam 22 firmamızla devler ligin­de yer almanın gururunu yaşıyo­ruz. Ayrıca, ilk 1000 ihracatçı liste­sinde de 12 Konyalı firmamız var. Bu rakamlar, Konya’nın sanayi odaklı kalkınma rotasında emin adımlarla yürüdüğünün gösterge­sidir. Gelecek yıllarda bu listelerde daha fazla firmamızın yer alacağı­na inanıyorum.”

“Üretim yapanın önü açılmalı”

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yö­netim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, listeye girme başarısı gösteren 10 Kayseri firmasını teb­rik ederek, “Sanayide üretim gücü­müzü ve potansiyelimizi bir kez daha ortaya koyan bu tablo, Kayse­ri iş dünyasının azmi, çalışkanlığı ve kararlılığının somut bir göster­gesidir” dedi. KTO Başkanı Gülsoy, Kayseri’nin daha üst sıralarda yer alabilmesi için sanayiye daha fazla destek verilmesi gerektiğinin altı­nı çizerek, “Üretim yapan, ihracat gerçekleştiren, istihdam sağlayan her bir firmamızın önü açılmalı, fi­nansmana erişimleri kolaylaştırıl­malıdır” çağrısında bulundu.

“Zorluklara rağmen mücadeleye devam”

Listede, bu yıl De­nizli’den 9 firma yer aldı. Teks­til-konfeksiyon sektörü 6 firma ile kendine yer bulurken, kablo-bakır tel 3 firma ile listede öne çıktı. Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, “İSO İkinci 500-2024 araştırma­sı, içinden geçmekte olduğumuz ekonomik ve finansal koşulları, ihracat performanslarını, AR-GE ve teknoloji faaliyetlerine ilişkin göstergeleri açısından önemli so­nuçlar ortaya koydu. 2023 yılında 11 olan firma sayımız geçen yıl 9’a düşmüştü. Bu yıl da listede 9 De­nizlili firmamızın yer aldığını gö­rüyoruz. İlk 500’deki 14 firmamız­la birlikte İSO İlk 1000’de toplam firma sayımız 23 oldu. Hepimizin malumu olduğu üzere 2024 yılı ekonomik konjonktür anlamında zor bir yıl oldu. 2025’in ilk yarısı ise hem ekonomik hem de küresel faktörlerin ve gelişmelerin etkisi altında geride kaldı. Yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen sana­yicilerimiz üretime devam etmek, sahip olunan pazarları kaybetme­mek için mücadele ediyor” dedi.

“Ekonomide başarı üretim, ihracat ve istihdamdan geçiyor”

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzi­oğlu, İSO’nun 2024 raporuna göre ‘Türkiye’nin İkinci 500 Sanayi Kuruluşu’ arası­na girmeyi başaran Samsunlu 6 firmayı kutladı. Ekonomide kalıcı başarının üretim, ihracat ve istih­damdan geçtiğini belirten Murzi­oğlu, “Samsun’un kalkınması için bu üç unsuru birlikte güçlendir­mek zorundayız. Oda olarak bu yönde üzerimize düşen her so­rumluluğu yerine getirmeye de­vam edeceğiz” dedi. Oda olarak ih­racatı artırıcı tüm destekleyici un­surları harekete geçirmek için çalıştıklarını belirten Murzioğlu, “Ekonomide kalıcı başarı; üretim­den, ihracattan, istihdamdan geçi­yor. Samsun’un kalkınması için bu üç unsuru birlikte güçlendirmek zorundayız. Oda olarak bu yönde üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Tüm çabamız Samsun’un daha iyi yerlerde olması için. Samsunu­muzun sanayi ve üretim alanında çok daha güçlü konumlara ulaşa­cağına da inancımız tam. Aynı za­manda firmalarımızın elde ettiği bu başarıların yeni yatırımcıları­mız, sanayicilerimiz için motive edici ve ilham verici olmasını dili­yorum” ifadelerine yer verdi.