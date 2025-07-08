İstanbul zirvede, Anadolu kaplanları takipte
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) hazırladığı Türkiye’nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içerisinde Anadolulu şirketlerin ağırlığı her geçen yıl artmaya devam ediyor. Listede liderliği 135 şirketle İstanbul alırken, Ege Bölgesi 38 şirketle ikinci oldu. Listeye Kocaeli ve Gaziantep'ten de 36 şirket girdi.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye’nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nu açıkladı. İSO İkinci 500’de yer alan kuruluşlar bağlı olduğu oda bilgilerine göre sıralandığında, sanayideki Anadolu ağırlığının arttığı ve Türkiye’deki dağılımının daha dengeli bir gelişim göstermeye başladığı seyir devam etti. İstanbul Sanayi Odası 135 şirketle İSO İkinci 500’de ilk sırada yer alırken, onu 38 şirketle Ege Bölgesi Sanayi Odası, 36’şar şirket ile Kocaeli ve Gaziantep, 34 şirket ile Bursa, 21 şirket ile Ankara izledi.
Listenin açıklanmasının ardından iş dünyasının önde gelen temsilcileri yaptıkları değerlendirmelerde küresel belirsizliklerin ve yüksek maliyet baskılarının yaşandığı bir dönemde sanayicilerin üretimden vazgeçmediğini aktardı. Geçtiğimiz gün açıklanan Nefes Kredisi’ne de değinen sanayiciler, kaynak arzının artması, maliyetlerin düşürülmesi ve bankacılık sektörünün de reel sektörün yanında olması gerektiği mesajını verdi.
“Üretimden vazgeçmedik”
Manisa’da faaliyet gösteren 17 firma İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 2024 yılı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer almayı başardı. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İSO tarafından açıklanan İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 17 firmamızın yer alması, Manisa sanayisinin üretim gücünü ve sürdürülebilir başarısını gözler önüne sermektedir. İlk 500’de yer alan 39 firmamızla birlikte İSO İlk 1000 listesinde 56 firmamızın bulunması gurur vericidir. Ekonomik dalgalanmaların, küresel belirsizliklerin ve yüksek maliyet baskılarının yaşandığı bir dönemde dahi üretimden, yatırımdan ve istihdamdan vazgeçmeyen tüm sanayicilerimizi gönülden kutluyorum.”
Adana’da ilk 500’e giren firma sayısı arttı
Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, İSO İkinci 500 listesinde yer alan firmaların başarılarını değerlendirdiği açıklamasında, Adana’nın sanayi potansiyelinin her geçen yıl daha görünür hale geldiğini belirterek, mevcut potansiyelin çok daha fazla firmayla temsil edilmesi gerektiğini söyledi. Zeki Kıvanç, İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu verilerine göre, 2024 yılında Adana merkezli firma sayısının bir önceki yıla göre azalarak 12’ye düştüğünü belirtti. Başkan Kıvanç, “Bu yıl İkinci 500 listesinde yer alan firma sayımız azalmış gibi görünse de bu durumun nedeni bazı firmalarımızın performanslarını artırarak İlk 500 listesine yükselmiş olmalarıdır. Nitekim 2023 yılında İSO İlk 500 listesinde 11 Adana firması yer alırken, 2024’te bu sayı 16’ya çıktı” dedi.
“Üretimde en büyük sorun sürdürülebilirlik”
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’in İSO İkinci 500-2023 yılı araştırmasında 33 olan firma sayısını 2024’te 36’ya çıkardığını belirterek, Gaziantep’in iller bazında 3’üncü sırada yer aldığını kaydetti. Sanayicilerin yaşadığı güçlüklere işaret eden Ünverdi, üreten kesimin en büyük sorunun sürdürülebilirlik olduğunun altını çizerek şunları kaydetti, “Ülkemize en zor dönemlerde dahi moral veren şehrimiz sanayisi ciddi zorluklar yaşamaktadır. Girdi maliyetlerindeki artışlar ve kârlılıktaki önemli düşüşler bu süreci tetiklemiştir. Küresel piyasalardaki belirsizlik ve iç piyasa şartları elimizi zayıflatmaya devam etmektedir. Bizim de her platformda dile getirdiğimiz banka kredi maliyetlerinin yüksek oluşu, artık ivedilikle aşılması gereken bir konu haline gelmiştir. Bu noktada, üst kuruluşumuz TOBB öncülüğünde, Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliği ve bankaların katılımıyla hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi’nin KOBİ’lerimize önemli katkılarının olacağına inanıyorum ve çok değerli buluyorum. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere, bu sürecin tüm paydaşlarına bu örnek çalışma için teşekkür ediyorum. Sanayimizin geleceği için de öncelikli olarak kaynak arzının artması, maliyetlerin düşürülmesi ve bankacılık sektörünün de reel sektörün yanında olması gerekmektedir” şeklinde konuştu.
“Konya iş dünyamız gurur ve umut veriyor”
İSO ikinci 500 listesinde 14 firma yer alırken, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, “Sanayicilerimizin ortaya koyduğu bu başarı, bizlere umut ve gurur vermektedir” dedi. Bu başarının, Konya’nın güçlü sanayi altyapısının, nitelikli iş gücünün ve yatırım ortamının bir sonucu olduğuna değinen Başkan Öztürk, “İSO İkinci 500 listesinde 14 firmamızın yer alması, Konya’nın sanayi potansiyelinin ve üretim iştahının somut bir göstergesidir. Sanayicilerimizin ortaya koyduğu bu başarı, bizlere umut ve gurur vermektedir. Konya Ticaret Odası olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizin üreticisinin, sanayicisinin ve girişimcisinin yanında olmaya devam edeceğiz. İş dünyasıyla işbirliği içinde, Konya’nın ekonomik gücünü daha da ileriye taşıyacağız” dedi.
“Konya sanayi odaklı rotada emin adımlarla yürüyor”
Konya’nın, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı kalkınmaya devam ettiğini ifade eden Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, tüm zorlu şartlara rağmen üretimden vazgeçmeyen sanayicilerin bu başarısının rakamlarla da tescillendiğini vurguladı. Büyükeğen, şunları söyledi: “Sanayicilerimiz tüm zorluklara rağmen durmadan üretiyor, istihdam sağlıyor, ihracat yapıyor. Sanayicilerimizin üretim ve ihracatta elde ettiği başarı, Türkiye’nin sanayi devlerinin yer aldığı araştırmaya da yansımış durumda. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan listelere baktığımızda; İlk 500’de 8, İkinci 500’de ise 14 olmak üzere toplam 22 firmamızla devler liginde yer almanın gururunu yaşıyoruz. Ayrıca, ilk 1000 ihracatçı listesinde de 12 Konyalı firmamız var. Bu rakamlar, Konya’nın sanayi odaklı kalkınma rotasında emin adımlarla yürüdüğünün göstergesidir. Gelecek yıllarda bu listelerde daha fazla firmamızın yer alacağına inanıyorum.”
“Üretim yapanın önü açılmalı”
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, listeye girme başarısı gösteren 10 Kayseri firmasını tebrik ederek, “Sanayide üretim gücümüzü ve potansiyelimizi bir kez daha ortaya koyan bu tablo, Kayseri iş dünyasının azmi, çalışkanlığı ve kararlılığının somut bir göstergesidir” dedi. KTO Başkanı Gülsoy, Kayseri’nin daha üst sıralarda yer alabilmesi için sanayiye daha fazla destek verilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Üretim yapan, ihracat gerçekleştiren, istihdam sağlayan her bir firmamızın önü açılmalı, finansmana erişimleri kolaylaştırılmalıdır” çağrısında bulundu.
“Zorluklara rağmen mücadeleye devam”
Listede, bu yıl Denizli’den 9 firma yer aldı. Tekstil-konfeksiyon sektörü 6 firma ile kendine yer bulurken, kablo-bakır tel 3 firma ile listede öne çıktı. Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, “İSO İkinci 500-2024 araştırması, içinden geçmekte olduğumuz ekonomik ve finansal koşulları, ihracat performanslarını, AR-GE ve teknoloji faaliyetlerine ilişkin göstergeleri açısından önemli sonuçlar ortaya koydu. 2023 yılında 11 olan firma sayımız geçen yıl 9’a düşmüştü. Bu yıl da listede 9 Denizlili firmamızın yer aldığını görüyoruz. İlk 500’deki 14 firmamızla birlikte İSO İlk 1000’de toplam firma sayımız 23 oldu. Hepimizin malumu olduğu üzere 2024 yılı ekonomik konjonktür anlamında zor bir yıl oldu. 2025’in ilk yarısı ise hem ekonomik hem de küresel faktörlerin ve gelişmelerin etkisi altında geride kaldı. Yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen sanayicilerimiz üretime devam etmek, sahip olunan pazarları kaybetmemek için mücadele ediyor” dedi.
“Ekonomide başarı üretim, ihracat ve istihdamdan geçiyor”
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, İSO’nun 2024 raporuna göre ‘Türkiye’nin İkinci 500 Sanayi Kuruluşu’ arasına girmeyi başaran Samsunlu 6 firmayı kutladı. Ekonomide kalıcı başarının üretim, ihracat ve istihdamdan geçtiğini belirten Murzioğlu, “Samsun’un kalkınması için bu üç unsuru birlikte güçlendirmek zorundayız. Oda olarak bu yönde üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi. Oda olarak ihracatı artırıcı tüm destekleyici unsurları harekete geçirmek için çalıştıklarını belirten Murzioğlu, “Ekonomide kalıcı başarı; üretimden, ihracattan, istihdamdan geçiyor. Samsun’un kalkınması için bu üç unsuru birlikte güçlendirmek zorundayız. Oda olarak bu yönde üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Tüm çabamız Samsun’un daha iyi yerlerde olması için. Samsunumuzun sanayi ve üretim alanında çok daha güçlü konumlara ulaşacağına da inancımız tam. Aynı zamanda firmalarımızın elde ettiği bu başarıların yeni yatırımcılarımız, sanayicilerimiz için motive edici ve ilham verici olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.