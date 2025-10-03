İstanbul'a 250 yeni taksi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, taksi hizmetinde kalite, güvenlik ve erişilebilirliği artırmak amacıyla başlattığı Uygulama Bazlı Taksi Modeli'nin üçüncü ihalesini 7 Ekim’de düzenleyecek.

Yenikapı’daki Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılacak ihaleye başvurular 6 Ekim’e kadar sürecek. Model kapsamında taksiler sadece dijital uygulamalar üzerinden çağrılacak, şeffaf ücretlendirme, temassız ödeme ve gelir takibi mümkün olacak.

Ayrıca araç ve sürücüler her yıl kalite denetiminden geçecek. İBB, 250 yeni taksi plakasıyla hem trafik yoğunluğunu azaltmayı hem de yolcu memnuniyetini artırmayı hedefliyor.