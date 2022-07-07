İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu

Merve YİĞİTCAN / İSTANBUL

İstanbul'da İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için odanın temmuz ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.

Oylama sonucunda, İstanbul'da “1 kilogram ekmek fiyatı azami 19,05 TL'yi geçmemek kaydıyla 210 gram ekmek için 4 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.

Daha önce belirlenen tarifede bir kilogram ekmeğin azami fiyatı 14,28 TL olarak belirlenmiş ve 230 gram ekmeğin 3 TL’den satılması kararlaştırılmıştı. Buna göre ekmeğin kilogram fiyatına yüzde 33,3 zam gelmiş oldu.