İstanbul’da 288 milyon TL’lik lüks araç operasyonu! 10 araca el koyuldu
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, sahte faturalarla değerleri düşük gösterilen 10 lüks araca el koydu. Operasyonla 46 milyon TL kamu zararının önüne geçildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul’da düzenledikleri operasyonla değeri 288 milyon TL’yi bulan 10 lüks araca el koydu.
İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü kayıtlarında bulunan 9 lüks aracın değerlerinin sahte faturalarla düşük gösterildiği belirlendi.
Yapılan incelemelerde, sahte belgelerle araç değerlerinin düşük gösterilmesi sonucu 46 milyon TL kamu zararının önüne geçildiği açıklandı.
Operasyon kapsamında toplam 288 milyon TL değerinde 10 lüks araç ele geçirildi.
Soruşturmanın, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ülkemizin ekonomik çıkarlarının ve güvenliğinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve dürüst ticaret erbabının haklarının muhafazası amacıyla kaçakçılıkla mücadele çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi.