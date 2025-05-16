İstanbul’da 4 kişilik ailenin yaşam maliyeti belli oldu! Harcamalar yüzde 51,7 arttı

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) nisan ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyetinin geçen aya göre yüzde 2,9, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 51,7 artışla 90 bin 32 TL'ye ulaştığını açıkladı.

Konut harcama grubunda yıllık yüzde 81,3 artış

Eğitim, konut, kişisel bakım-temizlik ve sağlık, lokanta ve pastane, toplu ulaşım ve yakıt, gıda, giyim ve aksesuarlar, iletişim, elektronik ve kırtasiye olarak 9 kategoride gruplandırılan

temel ihtiyaçlar ve tüketim maddelerinin aylık ve yıllık fiyat değişimleri incelendiğinde en çarpıcı fiyat artışı yüzde 125’lik oranla eğitim kategorisinde gerçekleşti.

En fazla artış eğitimde

Yıllık değişim oranı sıralamasında eğitimi, yüzde 81,3 artışla konut ve yüzde 51,2 ile kişisel bakım, temizlik ve sağlık kategorileri takip etti. Aylık değişim oranları incelendiğinde de konut harcamaları yüzde 7,6 ile en yüksek artış görülen ikinci kategori oldu.

Onu geçerek ilk sırada yer alan iletişim harcamalarının aylık değişim oranı ise yüzde 7,9 düzeyinde seyretti. Giyim ve aksesuar kategorisinde aylık yüzde 2,6 oranında, toplu ulaşım ve yakıt kategorisinde de aylık yüzde 1,9 oranında düşüş görülse de yıllık bazda incelendiğinde giyim ve aksesuar kategorisinde yüzde 19,3, toplu ulaşım ve yakıt kategorisinde yüzde 41,7’lik artış görüldü.

Makarna fiyatı bir ayda yüzde 9 arttı

Gıda grubunda genel ortalama, kahve, yumurta, şehriye, süt, makarna, toz şeker, et/kıyma, tavuk ürünleri arasında incelenen 8 ürün arasında en yüksek artış geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 82,6’lık oranıyla kahve oldu.

Yumurtadaki yıllık artış yüzde 72,6

Yumurtadaki yıllık artış yüzde 72,6 olarak hesaplandı. Bir önceki aya göre değişim oranlarına bakıldığında yüzde 9’luk artışla makarna ve yüzde 8,1’lik artışla şehriye dikkat çekti. Onları aylık bazda yüzde 4,5 artış gösteren yumurta takip etti.

Erkek çorabı bir yılda tam 38 zamlandı

Giyim grubu genelinde yıllık ortalama yüzde 19,3 fiyat artışı gözlemlenirken, bir önceki aya kıyasla yüzde 2,6 düşüş yaşandı. Erkek çorap kategorisi ürün fiyatları yıllık bazda yüzde 38, aylık bazda ise yüzde 1,7 arttı. Çocuk pantolon kategorisi ürün fiyatları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 artarken, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 düştü.

Temizlik ve bakım ürünlerinde fiyatlar yüzde 68,1 arttı

Kişisel bakım, temizlik ve sağlık grubu genelinde yıllık ortalama yüzde 51,2 fiyat artışı gözlemlenirken, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 düşüş yaşandı. Çamaşır temizlik ve bakım kategorisi ürün fiyatları yıllık bazda yüzde 68,1, aylık bazda ise yüzde 4,4 arttı. Bebek bezi fiyatları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,8 artarken, bir önceki aya kıyasla yüzde 4,8 düştü.