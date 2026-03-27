İstanbul’da 5G destekli akıllı yol hizmete alındı: Sürücülere anlık bildirim gidecek

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM), Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Türksat iş birliğiyle hayata geçirilen Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesi, ilk kez İstanbul’da gerçek trafik koşullarında uygulanmaya başlandı.

Tamamen yerli ve milli AR-GE çalışması olarak geliştirilen projede, 5G ve fiber altyapı kurulumları tamamlanırken, sistemin trafik güvenliğini artırması, yol konforunu yükseltmesi ve seyahat sürelerinde düşüş sağlaması amaçlanıyor.

Sürücülere anlık ve konuma duyarlı uyarı

Proje kapsamında, yolda meydana gelebilecek kaza, duran araç, gizli buzlanma, yola düşen nesne veya şerit kapama gibi durumlar sistem tarafından anlık olarak tespit edilerek sürücülere bildirilecek.

Sistem; kamera altyapısı, yol sensörleri, yapay zeka tabanlı görüntü işleme, olay algılama sistemleri, meteorolojik bilgi altyapısı ve değişken mesaj işaretleri ile entegre şekilde çalışacak. Böylece yol kullanıcılarının güvenliğinin artırılması, yol ağının daha verimli kullanılması ve gereksiz beklemelerin azaltılması hedefleniyor.

İlk uygulama Hasdal-Havalimanı hattında

Projenin test uygulaması, Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki yaklaşık 40 kilometrelik güzergahta devreye alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bunun Türkiye’de Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri’nin gerçek trafik koşullarında bütüncül olarak uygulandığı ilk saha örneği olduğunu belirtti.

Uraloğlu, internet ve otonom araç teknolojilerinin hızla yaygınlaştığı bir dönemde ulaşımın artık yalnızca yol ve araçtan ibaret olmadığını, araçların birbirleriyle ve altyapıyla akıllı şekilde haberleştiği yeni bir ekosisteme dönüştüğünü söyledi.

“Akıllı ulaşım vizyonunun mihenk taşı”

Bakan Uraloğlu, K-AUS projesinin araçlarla altyapı unsurları arasında kablosuz veri paylaşımını mümkün kılan ileri teknoloji sistemler bütünü olduğunu vurguladı. Sistemin sürücülere yol, trafik ve çevre koşullarına ilişkin anlık ve konuma duyarlı bilgi sunduğunu ifade eden Uraloğlu, bu sayede seyahatin daha güvenli, daha konforlu, daha verimli ve çevre dostu hale geldiğini söyledi.

Uraloğlu, İstanbul’daki uygulamanın yalnızca bir pilot proje olmadığını, Türkiye’nin yerli ve milli akıllı ulaşım vizyonunun temel yapı taşlarından biri olduğunu belirtti. Projenin ikinci fazının Ankara’da hayata geçirileceğini de açıkladı.