İstanbul'da 7 jeotermal sahası ihaleye çıkarıldı

İstanbul Valiliğinin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, İstanbul'un Kartal, Arnavutköy, Eyüpsultan, Başakşehir, Beykoz, Sarıyer ve Çekmeköy ilçelerinde bulunan ve muhammen bedelleri 59 bin 725 lira 49 kuruş ile 162 bin 532 lira 77 kuruş arasında değişen 7 sahanın ihaleleri "açık teklif artırma usulü" ile yapılacak.

İhaleler, 22 Mart Pazartesi günü 10.00-11.00 saatlerinde İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek. Teklifler ihale saatine kadar verilebilecek.