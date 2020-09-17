İstanbul'da 8 ayda 236,5 milyar TL vergi tahsil edildi

17 Eylül 2020

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul İstatistik Ofisi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine dayanarak hazırladığı Eylül 2020 Mali İstatistikler İstanbul Ekonomi Bülteni'ni yayınladı.

Bültene göre İstanbul'da ağustos sonu itibarıyla ilk sekiz ayda toplam 236,5 milyar TL vergi tahsil edildi. Bir önceki yıla göre yüzde 19,7 artan vergi hâsılatının merkezi yönetim bütçesi içindeki payı yüzde 46,3 oldu. Ağustos ayında tahsil edilen vergi ise yıllık yüzde 52,8, aylık yüzde 43,5 arttı.

Gelir vergileri yüzde 40,8 arttı

Gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler, yıllık yüzde 40,8 artarak 24 milyar TL’ye ulaştı. Vergi gelirleri içerisindeki payı ise yüzde 49,3 oldu.

ÖTV gelirinde yüzde 94,7 artış

Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) genel bütçe gelirleri içindeki payı bir önceki aya göre azalarak yüzde 20,8, vergi gelirleri içindeki payı ise yüzde 22 oldu. ÖTV tahsilâtında yıllık yüzde 94,7 artış kaydedildi.

ÖTV’nin yüzde 16,6’sı motorlu taşıtlardan

Özel tüketim vergi gelirleri içinde, yıllık en yüksek artış, yüzde 329,7 ile motorlu taşıtlarda yaşandı. Bir önceki yıl ÖTV içindeki payı yüzde 7,5 olan motorlu taşıtlar vergisinin payı artarak yüzde 16,6’ya yükseldi.

Petrol ve doğalgaz ürünlerinden tahsil edilen vergi gelirlerinin ÖTV içindeki payı ise bir önceki yıla göre azalarak yüzde 38,7, tütün mamullerinin payı ise artarak yüzde 18,5 oldu.

Tahsilâtın tamamı İstanbul’dan

Mart 2020 itibarıyla yürürlüğe giren dijital hizmet vergisinin ağustos sonu ile toplam tahsilâtı 553,6 milyon TL’ye ulaştı ve tahsilâtın tamamı İstanbul’dan gerçekleşti. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi tahsilâtı ise (BSMV) bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,4 artarak 2 milyar TL olarak gerçekleşti.

En fazla mükellef, gelir stopaj vergisinde

Ağustos 2020 itibariyle 527 bin 324 gelir, 903 bin 884 gelir stopaj, 742 bin 732 gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ), 46 bin 503 basit usulde vergilendirilen gelir, 336 bin 378 kurumlar ve 844 bin 907 Katma Değer Vergisi (KDV) mükellefi bulunuyor.

Yıllık mükellef sayısında en yüksek artış, yüzde 9,2 ile gelir stopaj vergisinde görüldü. Gelir Stopaj Vergisi mükelleflerini yüzde 7,3 ile Kurumlar Vergisi mükellefleri ve yüzde 5,8 ile Katma Değer Vergisi(KDV) mükellefleri izledi.