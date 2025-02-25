İstanbul'da aidatlar kiraları geçti, göç başladı: Rakam 65 bin liraya dayandı

Son dönemde uçuşa geçen kiralar, konut satışlarının artması ile hız keserken en az kiralar kadar aidatlar da cep yakıyor. Pek çok bölgede kiralarla yarışan aidat ücretleri vatandaşı taşınmaya zorluyor.

Aidatlara yüzde 100 zam!

NTV'de yer alan habere göre, İstanbul'da aidatlar semtine göre 1.100 liradan başlayıp 65 bin liraya kadar çıkıyor. Megakentin ortalama aidat artışı yüzde 50'yi bulurken bazı yerlerde bu oran yüzde 100'e yükseldi.

Ortalama aidat ücreti 2 bin 400 lira

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Avukat İbrahim Güllü, "İstanbul'da aidat ortalama tutarı yaklaşık 2 bin 400 lira, ilçelere göre ortalama rakamlar ise Beşiktaş'ta 5 bin 750, Şişli'de 4 bin 800 lira, Kadıköy'de 4 bin 400 lira, Çatalca'da bin 100 lira, Silivri-Sultangazi-Arnavutköy gibi yerlerde ise bin 250 lira civarında" dedi.

Konut satışında aidat ücreti önemli bir ölçü haline geldi

Beykoz ve Beşiktaş'ta özellikle villalardan oluşan sitelerde ise aidat ücretlerinin 65 bin liralara kadar çıktığını belirten Güllü, "Eskiden konutların sadece kira ya da satılık bedeline bakılırken artık aidat bedeli de önemli bir ölçü haline geldi. Aidat ödenmemesini fırsat bilen ev sahipleri de kiracısını tahliye etmek için artık bu yöntemi seçiyor" ifadelerini kullandı.

Yüksek aidat zamlarına karşı ne yapmalı?

Ev sahiplerinin veya kiracıların yüksek aidat zamlarına karşı ne yapmaları gerektiğini de söyledi. Güllü, "Toplantılarda belirlenecek yüksek aidatlara karşı itirazlarını yazılı olarak bildirmeli ve toplantı tutanağına itiraz şerhi koymalıdır" dedi.